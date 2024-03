Alejandra Espinoza se graba haciendo ejercicios con un espectacular atuendo deportivo

Alejandra Espinoza, conductora de televisión, se grabó recientemente mientras hacía ejercicios, causando revuelo en su cuenta oficial en Instagram.

En la publicación, la mexicana se vio con un atuendo de color negro y verde, con el que robó miradas de la gente.

Algunos usuarios reaccionaron a esta publicación y por eso le dejaron mensajes como: “Ale, dónde se puede comprar ese vest”, “Gracias por inspirarnos a correr más y a ser más activos”, “Qué cuerpazo”.

Pero también hubo quienes se preocuparon por lo delgada que luce y por eso le dijeron que cuidara su alimentación, ya que consideran que está muy delgada.

Alejandra Espinoza habla de su ansiedad

La presentadora de televisión habló recientemente de cómo lucha contra la ansiedad, una enfermedad mental recurrente en algunas personas.

Durante el podcast de Alejandro Chabán, comentó cómo se ha enfrentado a este aspecto: “La ansiedad es casi indescriptible y muy difícil de expresarla a alguien que no la sufre…”.

Indicó que al estar seis alejada de su esposo Aníbal y su hijo Matteo, por motivos laborales, le fue afectando durante ese tiempo, hasta que volvió a Los Ángeles y en su casa le estalló esa “bomba de tiempo”.

“No me di cuenta hasta que yo regresé a mi casa que yo me había perdido, fue buen feo, fue bien horrible, porque no me encontraba”, dijo.

En este sentido, añadió: “Estuve muy mal, siempre fui alegre, y no sabía lo que sentía”.

Alejandra Espinoza agregó: “Yo tuve un ataque de pánico espantoso en Las Vegas… estaba celebrando con Aníbal nuestro aniversario, súper tranquilos… estábamos cruzando de un casino a otro y yo pensé que me iba a morir, empecé a sentir todo lo que yo er que era un ataque al corazón , los brazos con hormigueo, un dolor horrible en el brazo, el corazón se me iba a estallar, no podía siquiera explicarle a mi esposo… cuando yo llegué al baño, empecé a llorar y le estaba pidiendo a Dios que por favor me dejara ver a Matteo, estaba tirada en un baño pidiéndole a Dios que nada más quería ver a Matteo”.

En la conversación, la mexicana también habló que le ha sido difícil lidiar con las críticas por su delgadez.

También aprovechó para hablar de los comentarios que recibió cuando ganó ‘Nuestra Belleza Latina’ y la menospreciaron por su inteligencia.

“Me molestaba que me dijeran ‘bruta’ porque era una de las palabras que más me decía la gente. Cuando yo gano Nuestra Belleza Latina yo no estaba preparada para trabajar en televisión, pero de tonta no tenía nada”, afirmó.

En la industria del entretenimiento latino, Alejandra Espinoza es considerada una figura relevante, debido al carisma con el que ha conectado con la audiencia, pero además por su versatilidad, ya que no solo es presentadora, modelo, sino también que debutó el año pasado como actriz en la telenovela ‘Corazón Guerrero’.

