Cameron Diaz y su esposo Benji Madden anuncian la llegada de su segundo hijo llamado Cardinal

A través de su cuenta oficial de Instagram, la actriz Cameron Diaz y su esposo, el guitarrista de la banda Good Charlotte Benjamin Madden, anunciaron la llegada de su segundo hijo llamado Cardinal.

Estamos bendecidos y emocionados de anunciar el nacimiento de nuestro hijo, Cardinal Madden ¡Es increíble y todos estamos muy felices de que esté aquí! Por la seguridad y privacidad de los niños no publicaremos ninguna foto, pero es muy lindo. Nos sentimos muy bendecidos y agradecidos. Les enviamos mucho amor de nuestra familia a los suyos ¡¡Mis mejores deseos y buenas tardes!! Cameron Díaz y Benji Madden – Actriz y músico

En el mismo mensaje, la intérprete de “Charlie’s Angels” publicó una fotografía de lo que parece ser un dibujo hecho por diversas personas con la leyenda: “A little bird whispered to me”.

Cameron Diaz hace crecer su familia

Luego de protagonizar la cinta “The Other Woman” en 2014, la actriz estadounidense se retiró de la actuación de manera temporal. Tan solo un año después, en 2015, se reveló que la intérprete de “Gangs of New York” se había casado con el músico Benji Madden. En el mismo periodo, la actriz también tuvo a su primera hija, a través del proceso de vientre subrogado, a quien llamó Raddix.

Tras 10 años de ausencia, y tras recibir a su segundo hijo, la actriz volverá a la actuación en algún punto del 2024 a través de la cinta “Outcome”, dirigida por el también actor Jonah Hill. Cabe mencionar que Cameron Diaz tendrá de co protagonista al actor Keanu Reeves, con quien compartió créditos, hace poco menos de 30 años, en la cinta “Feeling Minnesota”.

Aunque no se sabe con exactitud si Cameron Diaz retomará su carrera como actriz de tiempo completo con “Outcome”, no cabe duda que la llegada de su segundo hijo y su vuelta al cine han colocado a la estadounidense en una etapa en su vida.

¿Qué hace actualmente Cameron Diaz?

A pesar de alejarse de la pantalla grande durante una década, Cameron Díaz continúa mostrando su día a día, y sus diferentes labores como empresaria y madre de familia, a través de su cuenta de Instagram.

Cameron Diaz volverá al cine con “Outcome” este 2024. Crédito: Mezcalent

Por este medio, la intérprete de “The Mask” suele promocionar su marca de vino y otras bebidas, llamada Avaline, así como mostrar las recetas que prepara, antiguas entrevistas así como otros aspectos de su vida.

En el caso de su esposo, Madden suele ser más activo en redes sociales al mostrar parte de su trabajo constante detrás de la banda Good Charlotte junto a su hermano Joel Madden.

