Marjorie De Sousa se muestra devastada por el fallecimiento del productor Nicandro Díaz

Marjorie De Sousa, actriz venezolana, acudió al sepelio del productor Nicandro Díaz, quien falleció el 18 de marzo a causa de un accidente en moto acuática.

En una conversación con la prensa, publicada por algunos reporteros como Edén Dorantes, la artista lamentó la muerte del cerebro detrás de exitosas telenovelas.

“No sé ni que estoy diciendo, estoy como en shock, aturdida, llegué hace mucho rato y verlo allí no sé qué decir. Hace rato dije que gracias a él estoy aquí en México, regresé, regresé por la puerta grande en un proyecto maravilloso que voy a agradecer toda mi vida y de ahora en adelante todos los proyectos que haga se los voy a dedicar a él”, afirmó.

En la declaración, la villana de exitosas telenovelas también comentó: “Él ha sido como un papá para mí, cuando estuve sola aquí en México siempre estaba al pendiente, siempre él hizo muchas cosas no solo por mí y muchas ocasiones que me dio, sino por muchos de nosotros”.

A su juicio, lo que hizo con muchos artistas lo ayudó a tener un camino con Dios. “Lo voy a amar para siempre y yo no quiero creer que ya no está en esta vida porque no creo”.

El mensaje de Marjorie De Sousa

Marjorie de Sousa afirmó que a pesar de que enfrentaron momentos difíciles, siempre los impulsó para que siguieran adelante.

“Había momentos muy estresantes en el proyecto ese de Sofía en el Mundo porque pasó lo que pasó y todos estábamos muy cansados y él a pesar de todo siempre tenía una sonrisa”, destacó.

La venezolana recordó al productor como una persona con mucho carácter, pero que siempre tenía las palabras correctas para esos momentos rudos.

Indicó que la noticia del fallecimiento la recibió cuando agarraba un vuelo hacia Cancún, algo que le hizo mover de inmediato sus planes y lograr verlo para despedirlo.

“No me dio chance ni siquiera de aterrizar porque me enteré en pleno vuelo”, dijo.

Su hijo Matías, al verla tan triste, le preguntó qué pasó y le dijo que mejor llorara en el carro, según contó la artista.

