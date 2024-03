Ricky Martin revela detalles de la relación que tiene con su exesposo y dice que es “maravillosa”

Luego de seis años de matrimonio, Ricky Martin y Jwan Yosef decidieron poner fin al vínculo que tenían. Actualmente, llevan más de nueve meses de haber tomado rumbos distintos y el cantante decidió mencionar el tipo de relación que sostienen debido a sus hijos en común.

“Nunca es fácil, tú sabes que toda separación es difícil, pero yo creo que es algo que tenía que suceder y el día de hoy mi exesposo y yo tenemos una relación maravillosa, estamos criando dos hijos“, dijo en ‘Ventaneando’.

A pesar de su separación, Ricky Martin y Jwan Yosef continúan manteniendo una relación amistosa y dedicada a la crianza de los pequeños de la casa. Ambos han expresado su respeto y admiración mutuos, y han agradecido el apoyo de sus seguidores durante este proceso.

“Para mí lo más importante es confrontar mis emociones y no evitarlas, no hacerlas a un lado, pero definitivamente el trabajo ayuda, el estar creativo, el tener la mente ocupada ayuda a sanar un poco, pero lo importante es no dejar el sentir a un lado, no se puede”, añadió.

“Mi madre siempre está conmigo, mira qué suerte tengo, es una abuela bien entregada y mis hijos ven luces por su abuelita y sí, mi mamá ha estado conmigo, pero eso ha sido de toda la vida, inclusive cuando yo empecé mi carrera como solista mi mamá ha estado ahí siempre cerca, con el ojo de águila”, manifestó.

El cantante Ricky Martin acompañado de Jwan Yosef, pareja con el que formó un hogar. Crédito: Mezcalent

Los fans de ambos han mostrado su tristeza ante la noticia de su separación. Recordemos que fue en julio de 2023 cuando dieron a conocer que no seguirían juntos como pareja, aunque sus seguidores también han enviado mensajes de apoyo y cariño a ambos artistas. Se espera que Ricky Martin y Jwan sigan adelante con sus carreras profesionales y su labor filantrópica, mientras continúan priorizando el bienestar de sus hijos.

“Tengo alrededor mucha gente, amigos que me quieren, que me levantan el espíritu cuando estoy un poco caído y que me ponen los pies en la tierra cuando estoy un poco eufórico. Yo creo que es importante y por ese lado soy el hombre más rico del mundo”, explicó durante la entrevista.

