Victoria Ruffo responde a la petición de Alessandra Rosaldo a Eugenio Derbez sobre no nombrarla más

En una entrevista reciente, Victoria Ruffo dijo que le causó un poco de gracia enterarse de que Alessandra Rosaldo se habría enojado cuando Eugenio Derbez menciona su nombre y es que desde su percepción pudiera llegar a parecer hasta chistoso que alguien pueda estar celoso de ella después de tantos años y que no entiende por qué le incomoda todo este tema.

Ruffo también mencionó que no tiene ningún problema con Derbez y que le desea lo mejor en su vida personal y profesional. A pesar de los rumores y las tensiones del pasado, la actriz aseguró que no guarda rencor hacia su ex pareja y que ha dejado todo atrás.

“No creo, la verdad yo considero a Alessandra muy inteligente, muy trabajadora, muy buena mamá, muy segura“, añadió a la prensa.

En cuanto a su relación con Alessandra, la madre de José Eduardo Derbez dijo que no tiene ningún problema con ella y que respeta su matrimonio con Eugenio. La actriz afirmó que no tiene intenciones de causar problemas y que solo quiere seguir adelante con su vida y su carrera.

Victoria rompió el silencio y dejó claro que no tiene ningún problema. La actriz demostró ser una persona madura y llena de buenos deseos para todos los involucrados en esta situación.

Alessandra Rosaldo le llama la atención a Eugenio Derbez

La cantante y actriz Alessandra Rosaldo le prohibió a su esposo, el actor Eugenio Derbez, que vuelva a hablar públicamente de su exesposa Victoria. Ella expresó su malestar por los comentarios que su pareja ha hecho sobre Ruffo en diversas entrevistas, y le pidió que respete su privacidad y su pasado.

“Ya no quiero hablar de ese tema porque ya me regañó y con toda razón, me dijo ‘ya deja de hablar de esa… de tu pasado’ y se lo prometí, entonces por eso, mejor ya no digo… porque si no me cuesta el matrimonio“, le mencionó a los medios de comunicación.

Rosaldo considera que hablar de Ruffo públicamente solo genera controversia y alimenta rumores innecesarios, y prefiere mantenerse al margen de cualquier polémica relacionada con su esposo y su ex. Derbez ha aceptado la petición de Rosaldo y se comprometió a no volver a mencionar a Victoria en público.

