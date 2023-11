Laura Zapata enfrenta fuertes críticas por el uso excesivo de filtros en sus fotos y se defiende

La actriz Laura Zapata recientemente colgó una foto en la red social de la camarita, en la publicación mostró que se encontraba muy feliz de compartir junto a otras colegas que están triunfando. A su vez, la imagen fue acompañada del siguiente mensaje: “Fui al Auditorio Nacional @auditoriomx a aplaudirle a mi queridísima y talentosa amiga #AngelicaMaría guapísima, cantando como es una con @slefenix gracias por la invitación”.

En su publicación, Zapata escribió un contundente mensaje dirigido a sus detractores:“Y esta bola de envidiosos que no usan filtro???, no porque cuestan verdad, y no tienen con que pagarlos chin. Trabajen para que en algún momento puedan tener esta clase de filtros”.

Con estas palabras, la actriz demuestra que está dispuesta a expresar su opinión sin preocuparse por lo que diga el resto, en especial por haber usado filtro en la foto que cambió un poco su físico. Además, deja claro que no le importa lo que los demás piensen de ella y que está segura de sí misma.

Esta no es la primera vez que la hermana de la cantante Thalía muestra su valentía al enfrentar las críticas. En diversas ocasiones, ha expresado su punto de vista sin temor a las consecuencias y ha defendido sus ideales con fuerza.

A pesar de las críticas, muchos fanáticos de Zapata salieron en defensa de la actriz y la elogiaron por su autenticidad y por no dejarse influenciar por el qué dirán. La valentía de la mexicana en compartir su opinión sin miedo es un ejemplo de empoderamiento y autoaceptación para todos aquellos que se sienten presionados por las expectativas de los demás.

La actriz Laura Zapata se defendió de aquellos que se burlaron de ella por usar filtros. / Foto: Mezcalent.

Internautas se burlan de Laura Zapata

“Quien tiene dinero hace lo que quiere, hechale más filtro y que se aguanten”, “Porque tanto filtro si son hermosas mujeres y lo más importante grandes actrices”, “Hay que envejecer con naturalidad y aceptar la realidad”, “Ni el aeropuerto de Miami tiene tantos filtros”, “Está textura no la tiene ni Barbie”, “¿Por qué tanto filtro? Disfruten su edad, por favor”, “No manchen, ellas son bonitas, obviamente usaron filtro, pero no todas se ven así de hermosas con filtros. El filtro no da belleza, solo suaviza textura”, fueron algunas de las reacciones que se registraron en el post.

Sigue leyendo:

· Laura Zapata habla del rol de padre de Gabriel Soto y Geraldine Bazán no se le queda callada

· Laura Zapata y Aylín Mujica sostuvieron un nuevo enfrentamiento en vivo

· Laura Zapata vivió un infierno con su padrastro, reveló algunas de las cosas que vivía cuando llegaba de visita a su casa