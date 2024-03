Aleska Génesis habla de las relaciones que tuvo con Maluma y Nicky Jam: “Tengo recuerdos muy bonitos”

Aleska Génesis, modelo venezolana, participó en ‘La Vida en Fotos’, en donde habló de distintos momentos importantes que ha enfrentado, incluyendo las relaciones amorosas que ha tenido con artistas como Maluma y Nicky Jam.

En el segmento dio varios detalles de estos extintos amoríos, que se han convertido en un tema de conversación recurrente para ella dentro del programa de telerrealidad.

“Okey, qué fuerte. Juan Luis (Maluma) tuve la oportunidad de conocerlo en el 2014, tuvimos una relación muy linda, pero creo que estábamos muy niños los dos. Él estaba comenzando su carrera, entonces luego decidimos separarnos, pero el momento que duró fue muy bonito y tengo recuerdos muy bonitos de él”.

Acerca de Nicky Jam, destacó varios aspectos del artista, sobre todo porque llegó luego de la relación que tuvo con el empresario venezolano Miguel Mawad.

“Nicky fue esa persona que me salvó y me hizo renacer, Nicky me hizo creer de nuevo en el amor. Puedo decir que Nicky es un hombre espectacular, hasta el sol de hoy ha sido un caballero, se ha mantenido firme, hoy por hoy somos muy buenos amigos, y si más adelante la vida nos vuelve a unir sería para casarnos y tener hijos”, comentó.

La presentadora de televisión Jimena Gállego le preguntó la razón por la que terminaron y Aleska Génesis le contestó: “Yo tenía que sanar muchas cosas, como mujer tenía que construir mi mejor versión y él también tenía que sanar otras cosas porque amor, felicidad, alegría, nos sobró”.

Aleska habla de Maluma y Nicky Jam



🫧✨#LCDLF4 pic.twitter.com/apu1Piwfpt — Sonia B (@soniab106) March 25, 2024

En las redes sociales se leyeron varios comentarios por estas declaraciones de la venezolana: “Lo de Nicki no es amor, se llama obsesión, como la canción”, “O sea, literal puse mute, ya me sé esas historias”, “¿De qué más va a hablar?”, “Lleva toda su vida hablando de ellos”.

Dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’ este tipo de declaraciones se han hecho recurrentes en Aleska Génesis, quien de forma silenciosa ha logrado mantenerse en la competencia y tener pocas nominaciones, una estrategia que le serviría para avanzar más tiempo en el reality show.

