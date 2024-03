Taylor Greene defiende una propuesta para destituir a Mike Johnson como presidente de la Cámara

La congresista republicana Marjorie Taylor Greene defendió este domingo una propuesta de destituir al presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, por el acuerdo bipartidista para evitar el cierre del gobierno.

La propuesta fue presentada por la propia Greene el mismo viernes tras la aprobación del acuerdo, aunque dijo que era una “advertencia”.

“Los estadounidenses están hartos y cansados ​​del fracaso en la Cámara de Representantes. Apenas podemos aferrarnos a nuestra república, una nación endeudada con más de 34 billones de dólares”, dijo Greene en el programa “Sunday Morning Futures” de Fox News, según The Hill.

Y añadió: “Y no podemos tener un presidente republicano de la Cámara que esté dispuesto a cumplir las órdenes de Chuck Schumer (demócrata, líder de la mayoría del Senado) entregándole el mazo y permitiéndole aprobar el proyecto de ley de la Cámara Schumer en el pleno, y no permitiendo que ninguno de nosotros, los republicanos, hagamos nuestros trabajos”.

Según Greene, el presidente de la Cámara violó la regla de las 72 horas establecida por la conferencia del Partido Republicano con el expresidente Kevin McCarthy y solo les dio un día para leer el proyecto de ley de gastos. Johnson, según la republicana, llevó a la “catástrofe total”.

“Aprobó un gigantesco proyecto de ley general, su segunda parte, esta semana el viernes después de romper la regla de las 72 horas, dando a los republicanos solo un día para leer 1.012 páginas y no permitiéndonos aprobar enmiendas para realizar cambios en este proyecto de ley que Chuck Schumer había llenado de una lista de deseos demócratas y mantuvo en marcha las políticas fronterizas catastróficas de Biden”, añadió, según The Hill.

Semanas o meses

Hay que recordar que Greene, considerada como una de las congresistas más radicales, fue una de las republicanas que votó a favor de la destitución del expresidente de la Cámara, McCarthy. Esto desató una importante crisis dentro del Partido Republicano, que luego desencadenó en una crisis en el Congreso durante semanas ante la imposibilidad de elegir a un sustituto.

“Esto puede llevar semanas. Pueden pasar meses. Puede que ni siquiera suceda hasta el próximo Congreso, pero el presidente Johnson no puede permanecer como presidente de la Cámara“, aseveró.

Y añadió: “El presidente Johnson también le ha fallado a nuestra mayoría porque está permitiendo que Mike Gallagher abandone el Congreso después de la fecha límite, donde su distrito no puede celebrar una elección especial y elegir un nuevo representante para el resto de todo el Congreso”.

McCarthy le habla a Johnson

Luego de la amenaza de Greene, el expresidente McCarthy le envió un mensaje a Johnson, diciéndole que no tema a la moción de censura.

“El presidente Johnson está haciendo el mejor trabajo que puede. Es una situación difícil, pero el único consejo que le daría a la conferencia y al Portavoz es: no tengan miedo de una moción de anulación. No creo que puedan volver a hacerlo”, dijo McCarthy en “Face the Nation” de CBS, según The Hill.

“Observamos lo que ocurrió la última vez. Estuviste tres semanas sin que el Congreso pudiera actuar. No puedes hacer nada si no tienes un Portavoz. Creo que hemos superado eso. Tenemos muchos desafíos”, agregó.

