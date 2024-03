Bernie Williams ve claridad en los Yankees y habla sobre Juan Soto y Aaron Judge

El histórico beisbolista y músico puertorriqueño, Bernabé “Bernie” Williams, se mantiene bastante único a los New York Yankees y recientemente estuvo presente en el terreno del George M. Steinbrenner Field para poder apreciar los entrenamientos primaverales del equipo y especialmente para observar a las principales figuras de la organización que buscan poder acabar con la sequía de títulos que los ha afectado en los últimos años y finalmente conquistar la Serie Mundial para coronarse como los monarcas de la Major League Baseball (MLB).

Durante su presencia en el campo no dejó de admirar el trabajo que están realizando los principales jardineros de la organización como lo son Aaron Judge, el dominicano Juan José Soto, Alex Verdugo y Trent Grisham, quienes están trabajando en poder llevar al equipo a nuevos horizontes para poder convertirse en la mejor plantilla de patrulleros posible dentro de las Grandes Ligas.

“Estos muchachos practican con un propósito. Hablamos antes sobre la comunicación y de intentar ser el mejor grupo posible. Creo que chicos como Judge y Soto, que son más conocidos por sus habilidades ofensivas, pueden hacer daño”, expresó Bernie Williams al ser entrevistado por MLB.com.

Su principal análisis estuvo enfocado en el jardín central, donde él mismo logró cosechar un total de cuatro Guantes de Oro; el puertorriqueño detalló que está viendo cada uno de los movimientos que realiza Aaron Judge para poder guiarlo y así poder alcanzar su máximo nivel competitivo dentro de los jardines, lo cual le brindará un mayor desarrollo como profesional.

“Intenta capturar cada pelota y asegura que eres el capitán allí. Requerirá de más movimiento y más desgaste en sus articulaciones. Será un reto, pero no creo que sea algo que él no pueda manejar”, agregó el ex jardinero de los Bombarderos del Bronx.

“Cuando ves a alguien de su tamaño, será interesante ver cuánto tendrá que ser apartado del jardín central, para que pueda seguir siendo la fortaleza que es con el bate. Está trabajando duro. Creo que llegó más ligero este año y está corriéndole bien a la bola. Los muchachos que tiene a los lados lo van a ayudar a ser un gran jardinero central. Grisham va a otorgarle días libres, así que creo que están cubiertos por ese lado”, destacó al dar como consejo al cuerpo técnico la importancia que sería tenerlo como bateador designado.

Con respecto a Juan Soto, el boricua afirmó que se ha convertido en uno de los mejores bateadores de toda la liga y esto es algo que se ha podido demostrar en cada una de las prácticas que realiza el beisbolista domincano de 25 años, quien llegó a los Yankees para esta temporada como la contratación más importante de la organización.

“Si la primavera terminase una semana antes, igual estaría en forma para la temporada. Su swing luce muy bien, su forma y ética de trabajo han sido tremendas. Tiene ejercicios específicos que le aseguran que sus mecánicas estén listas en cualquier momento”, concluyó Bernie Williams.

