Adamari López se somete a un cambio de look con Jomari Goyso y tienen una conversación cercana

Adamari López, presentadora de televisión, se sometió a un cambio de look con Jomari Goyso y en medio del proceso tuvieron una interesante conversación sobre sus vidas.

En un video que subió a Facebook la conductora boricua le preguntó algunas cosas al español: “Yo estoy aquí entrevistando a Jomari para seguir conociéndolo”.

La famosa estaba sentada con algunas partes de su cabello desordenadas por el trabajo del presentador de Univision, quien le dijo: “Recuerda que el peluquero es el que hace las entrevistas”.

Una de las primeras preguntas que le hizo Adamari López a su colega es si le gustaría mudarse a España o seguir con su vida en Miami.

“En España no me veo, no sé por qué, no sé si es porque uno ha visto tantas cosas, tanto mundo y ahora regresar, no sé, no me veo. Cuando voy a España, me encanta, me fascina, pero no”, afirmó Goyso.

El experto en belleza dijo que si hay un país en el que le gustaría vivir es México, en un sitio en el que hayan muchos ranchos.

Además, explicó que otro lugar que le gusta mucho es Colombia, sobre todo ciudades como Medellín.

Por su parte, Adamari López dijo que siente ha echado raíces en Estados Unidos y por eso cree que cuando va a otro lugar por trabajo, sabe que será momentáneo y no ve el resto de su vida ahí.

En la entrevista también hablaron de la labor social que hace Jomari Goyso en República Dominicana.

Según contó, el privilegio de estar en la televisión lo ha aprovechado para ayudar a otros y por eso lleva esta labor con niños.

“Siempre he querido enfocarme en que esto es un privilegio para ayudar. Siempre me he dado cuenta de que por mi posición puedo ayudar”, explicó.

Aunque no se vio el resultado del cambio de Adamari López, sí se notó que tuvieron un momento bastante cercano y especial, en el que conocieron aspectos de la vida del otro y decidieron compartir su experiencia a través de las redes sociales.

