¿Quién salió hoy 25 de marzo de ‘La Casa de los Famosos 4’, programa de telerrealidad de Telemundo?

Alfredo Adame, actor mexicano, se convirtió en la novena eliminada del reality show ‘La Casa de los Famosos 4’, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Este hecho ha impactado a la audiencia del programa de telerrealidad, debido a que el artista era considerado uno de los más fuertes dentro de la competencia, no solo por la trayectoria que tiene, sino también por la actitud disruptiva que ha mostrado desde hace años.

En las redes sociales hubo muchas reacciones por esta salida y por eso se leyeron mensajes como: “Cristina Porta expulsa a Alfredo Adame de ‘La Casa de los Famosos’. No Tierra, no Maripily, no, mi p*ta madre vestida de avioneta de combate. No, Cristina Porta”.

Otro comentario que se leyó fue: “Cristina Porta, que llegó hace nueve semanas a América siendo la más desconocida del casting, echando a Alfredo Adame y sus 33 protagónicos. Este mundo ya no es para los misóginos como él. Aquí ya no tienen cabida y lo que acaba de pasar es una victoria para todos”.

“Esta no la vi venir. Cristina sacó a Alfredo Adame cinta negra en Karate, tercer dan en Taekwondo, protagonista de 33 novelas, piloto aviador, nieto de aristócratas y modelos de Calzones Trueno…”, se leyó también.

Por parte de Cristina Porta, se le vio muy emocionada por formar parte de los salvados y sobre todo recibir el apoyo del público.

El artista se convierte en el nuevo eliminado y su salida representa, sin duda, un movimiento bastante fuerte dentro de la competencia, ya que había sido un participante que se mostraba tal cual era y no tenía filtro a la hora de decirle algo a alguno de los habitantes de la casa.

Este 26 de marzo se comenzarán a conocer los secretos que guarda Alfredo Adame de lo que vio mientras estuvo en la casa, ya que luego de la salida de un habitante empiezan a declarar los mejores y peores momentos que tuvieron en la convivencia.

Además, con sus opiniones influyen en ocasiones en las votaciones del programa de telerrealidad, debido a que el público puede conocer otra perspectiva de lo que pasa dentro de la mansión ubicada en México.

