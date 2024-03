Vinícius Jr. estalla en lágrimas al hablar de racismo: “Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol”

El futbolista brasileño Vinícius Jr. explotó en lágrimas este martes en la previa del encuentro amistoso entre las selecciones de Brasil y España al hablar del racismo, cómo el ha afectado y las pocas acciones en su contra que se han tomado.

Durante la rueda de prensa de presentación en los partidos tres periodistas le hicieron preguntas a Vinícius Jr. relacionadas con el racismo que ha sufrido en España y fue ahí cuando dio su opinión sobre lo que se ha visto en los últimos meses.

“Entiendo que se hable de lo que se habla, sobre lo que hago en los partidos, porque tengo muchas cosas que mejorar, pero llevo estudiando mucho tiempo el tema del racismo y cada vez tengo menos ganas de jugar“, dijo.

Seguidamente mencionó que solo sigue adelante por el apoyo de su familia y de aquellos que le dicen que siga luchando y que se convierta en un portavoz para que finalicen los comentarios en su contra y en contra de todos aquellos que sufren la discriminación.

“Saco las fuerzas de mi familia y de la gente que me dice que siga luchando y defendiendo aquello en lo que creo. Quiero seguir luchando por todas las personas que lo necesitan”, añadió.

Vinicius rompe a llorar en Valdebebas al hablar sobre el racismo.



“Lo único que quiero es jugar al fútbol y que las personas negras no sufran”.@elmundoes pic.twitter.com/wLbDkKLSLV — Abraham P. Romero (@AbrahamRomero_) March 25, 2024

Fue ahí cuando comenzó a soltar lágrimas visiblemente afectado por la conversación, explicando que solo quiere centrarse en jugar al fútbol y que gente afectada por el racismo pueda tener una vida mejor.

“Jugar al fútbol es muy importante pero la lucha contra el racismo es importantísima. Quiero que las personas de color tengan una vida como los demás. Si no fuera por eso me hubiera rendido ya. Lo único que quiero es seguir jugando al fútbol y que toda la gente tenga una vida mejor”, aseguró.

Fanáticos de todo el mundo han mostrado su apoyo a Vinícius en la lucha contra el racismo. FOTO: AP / Bruna Prado.

Adicionalmente se refirió a situaciones de la vida diaria que han afectado no solo a él sino a residentes en España y hasta su padre, quien fue víctima de discriminación por ello en el pasado.

“Es muy triste porque con cada denuncia me siento más triste. Está sucediendo racismo verbal hacia los negros, pasa muchísimo en España y en el resto del mundo, Me entristece mucho, a mi padre también le pasaba porque escogían al blanco para trabajar. He luchado mucho, pero nadie me está apoyando; cada día me siento más triste por esto”, declaró.

“Lo que más rabia me da es la falta de castigo. Que todas esas personas se vayan de rositas por todo lo que hacen. En Barcelona se archivó un caso… ayudaría que hubiera un castigo para que la gente tuviera miedo de decir lo que dice”, expresó.

Fanáticos del Valencia han continuado con las agresiones racistas contra de Vinícius Jr. a pesar que LaLiga española les abrió un expediente por ello. FOTO: AP / Jose Breton.

Por último se refirió al apoyo que tiene por parte de su club, el Real Madrid, quienes lo han apoyado en todo momento y aunque muchos le piden que salga de España para que deje de sufrir el racismo, el extremo sigue enfocado en el fútbol y en triunfar con los Merengues.

“Yo nunca he pensado en poder salir de aquí (del Real Madrid) porque si salgo de aquí le estoy dando a los racistas lo que quieren. Quiero luchar por estar en el mejor equipo del mundo, marcando muchos goles y ganando muchos títulos para que la gente vea cada vez más mi cara. Quiero jugar al fútbol y dar alegría a mi gente y a la gente que va al estadio. Los racistas son minoría. Soy un jugador atrevido que juega en el Real Madrid, que ganamos muchos títulos, es muy complicado; pero voy a seguir fuerte. El club me apoya para seguir aquí y ganar muchas cosas”, cerró.

