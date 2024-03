Alfredo Adame declara tras ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ y apoya a Maripily Rivera

Alfredo Adame, en una entrevista después de su eliminación, no solamente se limitó a hablar de su salida, también mencionó sorpresivos detalles que apreció acerca de Lupillo Rivera, así como también dio su punto de vista sobre una de las concursantes que más fuerte se ha visto y se trata de Maripily Rivera.

“A minutos de mi salida estoy repensando y cuestionándome qué fue lo que hice mal. Yo considero que no hice nada mal, no cometí ningún pecado capital, no ofendí, insulté, denosté, humillé a alguna mujer y, bueno, yo siento que todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron desde el primer día que me estuvo insultando, ofendiendo, molestando”, comenzó diciendo frente a las cámaras de Telemundo.

El actor aprovechó para hablar de uno de los concursantes del show y se trata de Lupillo y es que expresó que aparentemente es: “El menos confiable es Lupillo, es un falso profeta que está utilizando a 4 personas que se dejan manipular que son sus marionetas y sus títeres y a su antojo los está maniobrando y manipulando para hacer según él una estrategia para sacar a la gente”, señaló. “Lo que no saben ellos es que a su falso profeta no le va a temblar la mano para sacarlos en el momento en que él lo necesite”.

Antes de dejar de mencionar al cantante, pues también añadió que: “Lo que sí es triste de Lupillo es que después de ser un cantante exitoso y que ganó mucho dinero haya terminado trabajando de payaso de circo”.

Alfredo Adame respalda a Maripily Rivera

Además, Adame reveló que durante su estadía en ‘La casa de los Famosos’ tuvo la oportunidad de conocer más a fondo a Maripily y que se lleva una muy buena impresión de ella. También destacó su honestidad y su autenticidad.

“La decisión de Maripily de dejar el cuarto Tierra fue porque simplemente la estaban traicionando y Lupillo ya la traía… Lupillo vio en ella una contendiente muy fuerte que traía mucho poder y lo único que se le ocurrió fue no competir, sino a la mala escabechársela. Le armaron ahí una conspiración y la llamaron traidora cuando todos sabemos que ella no los traicionó, fueron ellos“, manifestó.

