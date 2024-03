Geraldine Bazán revela el trato que sus hijas tienen con Irina Baeva, pareja de Gabriel Soto

Geraldine Bazán explicó que sus hijas, Elisa Marie y Alexa Miranda, fueron una parte fundamental en todo el proceso de separación con Gabriel Soto. La actriz asegura que trató de ser lo más honesta y transparente posible con ellas, explicándoles de manera cuidadosa lo que estaba sucediendo y brindándoles todo el apoyo emocional que necesitaban durante esa difícil etapa.

“Al principio fue bien difícil para ellas, la prensa encima siempre, no respetaban que estuviera con las niñas. Les costó mucho trabajo en ese aspecto y, bueno, también porque obviamente ya están más grandes y entonces se meten a Google y todo está ahí”, dijo en ‘La Casa de los Famosos’.

Geraldine Bazán y Gabriel Soto tuvieron una separación bastante escandalosa. Crédito: Mezcalent

“¿Hasta la fecha te siguen preguntando de eso?”, le consultó Clovis.

La actriz mexicana de 41 años le respondió: “No exactamente de eso, pero cualquier cosa que suceda conmigo le preguntan a él y con él me preguntan a mí; que tú dices o sea ya. Cualquier cosa que digas puede ser sacada de contexto y entonces la edición y luego no nada más es eso, sino como te agarran en el aeropuerto y te preguntan y tú no contestas, como que te quedas callada y simplemente sigues y ‘reaccionó, se pone furiosa’. Los titulares para atraer que la gente entre al website. Sí es un juego muy macabro, pero también es parte de ya es aprender a jugarlo y a sortearlo”.

Geraldine Bazán vive con sus hijas, producto del amor que algún día existió entre ella y Gabriel Soto. Crédito: Mezcalent

“Yo agradezco muchísimo siempre obviamente el interés porque también así como que es mucho más el interés en la vida privada de la gente, pero también cuando tienes algún proyecto que mostrar y demás aunque dicen ‘la presentación de tal sucedió tal tal tal’ puro chisme, pero por lo menos apareces. Hay como un balance y, es lo que te digo, una comunión”.

Geraldine Bazán habla de Irina Baeva y sus hijas

“Yo nada más les dije ‘niñas, aquí estoy, ustedes ya están grandes, saben perfectamente cómo se sienten, tienen toda la confianza para venir a decirme a mí o a su papá si alguien las trata mal, si alguien hace una grosería’, entonces yo no les voy a estar preguntando porque tampoco quiero ponerlas en el (…)”, explicó a uno de los habitantes del reality show.

Sigue leyendo:

· Geraldine Bazán revela que siempre quiso tener un niño y a sus 41 años dice: “Uno nunca sabe”

· Gabriel Soto responde a las declaraciones de Geraldine Bazán tras ella hablar de infidelidad

· Geraldine Bazán habló de Gabriel Soto en ‘La Casa de los Famosos’ y el rol que asume como padre