Geraldine Bazán revela que siempre quiso tener un varón y a sus 41 años dice: “Uno nunca sabe”

Geraldine Bazán se ha mostrado como nunca antes en ‘La Casa de los Famosos‘ y recientemente respondió que: “Sí, me lo han preguntado varias veces y sí“, debido a todas las veces que le han consultado si le habría gustado tener un varón.

“(Además) de mis dos hijas, sí me hubiera gustado. Me parece que es súper diferente, la energía, la relación madre hija que madre hijo, debe ser distinto la manera en la que te comunicas. En la teoría es otra cosa, con mis hijas, somos tres mujeres, nos entendemos perfecto, pero con un niño, que el fútbol. Ahorita no pienso en tener otro hijo de más, pero uno nunca sabe“, añadió en el reality show.

Geraldine Bazán acompañada de las dos hijas que tuvo con el actor Gabriel Soto. Crédito: Mezcalent

“Soy una señora, sí, pero soy una mujer joven y saludable, digo, tendría que ser pronto obviamente, pero la verdad es que lo veo lejano. En teoría, sí me gustaría, pero pienso en la práctica y digo: ‘¡Qué flojera!’. Desde que estaban muy chiquitas viajo con ellas sola, carriola, pañales, pero ahorita ya estoy en un punto en el que ellas hacen su maleta solas”, añadió.

En una conversación con sus compañeros de reality, Geraldine confesó que al principio de su embarazo pensó que tendría un niño, pero al final resultaron ser dos niñas. Sin embargo, la actriz afirmó que las dos son su mayor alegría y que no podría pedir más. Por ello, destacó el enfoque que tiene para darle la mejor crianza posible a Elissa Marie y a Alexa.

Geraldine Bazán mencionó que le inculca valores a sus hijas. Crédito: Mezcalent

“Creo que eso es súper importante que sean seguras, sobre todo conscientes, valientes, que sepan lo que quieren y lo que no quieren, que sepan decir no sin miedo, que me tengan la confianza necesaria. Ellas me cuentan todo. Me equivoco muchísimo, pero todos los días trato de ser una mejor mamá para ellas”, dijo en Telemundo.

Con una actitud valiente y sincera, Geraldine ha demostrado ser una mujer fuerte e inspiradora, dispuesta a enfrentar cualquier reto que se le presente en ‘La Casa de los Famosos’. Sin duda, sus seguidores estarán pendientes de todas sus novedades y apoyándola en cada paso que dé en este nuevo camino.

