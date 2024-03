Johnny Depp dice adiós a “Piratas del Caribe” para siempre; la saga será reiniciada

A pesar de la esperanza de los fanáticos de Johnny Depp y de la misma saga de “Piratas del Caribe”, por ver al actor de nueva cuenta como el capitán Jack Sparrow, Disney, a través del productor Jerry Bruckheimer, anunció que la famosa franquicia de piratas tendrá un reinició con la finalidad de “no esperar a ciertos actores”.

Pero sí que vamos a reiniciar ‘Piratas’, así que será más sencillo juntas las piezas porque no tienes que esperar a ciertos actores” Jerry Bruckhemier – Productor

Cabe mencionar que luego de protagonizar las cinco cintas de la exitosa saga, Johnny Depp siguió vinculado con el reinició de la saga a pesar del polémico juicio en el que enfrentó a su ex pareja Amber Heard. Sin embargo, y a pesar de que no se menciona su nombre de manera directa, no cabe duda que Disney ya no cuenta con el intérprete de “Edward Scissorhands” en el nuevo futuro de su saga.

El corazón de Piratas del Caribe es y lo será siempre el capitán Jack Sparrow, e independientemente de lo que opines sobre Johnny Depp, sin ese personaje la saga no tiene sentido que continúe, siendo un reboot o lo que cojones sea, punto. pic.twitter.com/o9mvsjgLBF — patri 🦇 (@deppxblake) March 26, 2024

El sueño de los fanáticos se derrumba

De acuerdo con Jerry Bruckheimer, quien también se desempeña como productor de las exitosas cintas de “Top Gun”, declaró que será un “desafío” encontrar a un nuevo actor que se convierta en el rostro de una franquicia tan establecida, como lo es Tom Cruise en “Top Gun”.

Es difícil saberlo. No lo sabes, realmente no lo sabes. No sabes cómo se unen un actor y una historia. Simplemente no lo sabes. Porque con ‘Top Gun’ tienes un actor que es irónico y brillante” Jerry Bruckhemier – Productor

Cabe mencionar que previo al anuncio de Bruckheimer, el equipo de Johnny Depp mencionó que el actor estadounidense estaba dispuesto a retomar su papel como el capitán Jack Sparrow tras más de 7 años de esterilizar la cinta “La Venganza de Salazar”, la quinta y última película de la saga.

El futuro de “Piratas del Caribe”

Vale la pena recordar que luego del tan comentado reboot de la saga de “Piratas del Caribe”, las primeras noticias, originadas a mediados del 2023, mencionaban que Craig Mazin, productor de la serie “The Last Of Us” había escrito un guion que Disney había aprobado. Sin embargo, la huelga de actores que paralizó a todo el medio hizo que los nuevos planes de inicio volvieran a frenarse.

🚨No Johnny Depp in Pirates of the Caribbean if 'Disney Doesn't Apologize' pic.twitter.com/SmTGWQ5vq6 — Sociat USA 🇺🇸 (@SociatUSA) March 26, 2024

Durante los últimos meses, la franquicia volvió a “revivir” luego de que se filtraran los nombres del posible reparto, entre los cuales se encontraban el de la nominada al Oscar Margot Robbie. De igual manera, y de manera más reciente, se rumoreó a la ganadora del Emmy, el Globo de Oro y el Critics Choice Awards, Ayo Edeberi, por su papel en “The Bear”, como la protagonista de la nueva saga.

