VIDEO: Entrevista con Alfredo Adame, el noveno eliminado de La Casa de los Famosos 4

Alfredo Adame conversó con las cámaras de La Casa de los Famosos 4, minutos después de su eliminación. El reconocido actor mexicano reflexionó sobre las razones por las cuales pudo haber sido eliminado del juego y en gran medida considera que la responsable es Cristina Porta.

Alfredo Adame declara tras ser eliminado de ‘La Casa de los Famosos’ y apoya a Maripily Rivera

“A minutos de mi salida estoy repensando y cuestionándome qué hice mal…No ofendí ni denosté a ninguna mujer”, dijo con total seguridad Alfredo Adame. “Todo esto es la consecuencia de alguien que me sembraron, que desde el primer día me estuvo ofendiendo, molestando”, declaró el actor.

Alfredo defiende cada una de sus acciones y cada una de las palabras que salieron de su boca en todos los posicionamientos que protagonizó en La Casa de los Famosos 4. “Aquí en el posicionamiento es para que se digan las verdades, y bueno… ella me faltó al respeto, me llamó homófobo, me llamó misógino, me llamó este macho, me llamo pues de algunas maneras que son despectivas y que tratan de denostar y humillar, de hacer una mala imagen. ¡Yo solamente le contesté!”.

Considera a Lupillo Rivera un ¡falso profeta!

El noveno eliminado considera que Lupillo Rivera está utilizando a cinco o cuatro personas como marionetas o títeres en un juego de manipulación, razón por la cual lo llama “falso profeta”. El actor probablemente se refiere a los habitantes del cuarto tierra: Clovis Nienow, Ariadna Gutiérrez, Rodrigo Romeh y La Divaza.

“Nadie me cayó mal… Incluso Cristina simplemente la saqué de la jugada y la convertí en un mueble”, dice el nuevo eliminado de la casa. “Lo que sí es triste de Lupillo es que después de ser un cantante exitoso y que gana mucho dinero, haya terminado trabajando de payaso de circo”, agregó el actor quien ahora asegura apoya a Maripily Rivera, quien tras su regreso a la casa parece haber encontrado nuevos aliados en los habitantes del cuarto fuego.

¿Será que pronto la veremos salir del cuarto tierra, también?

Sigue Leyendo más de La Casa de los Famosos 4 de Telemundo, aquí:

· La Casa de los Famosos 4: Lupillo Rivera hace llorar a Maripily Rivera

· Hijo de Maripily Rivera se dirige a Ariadna Gutiérrez tras nombrarlo en ‘La Casa de los Famosos’

· Cómo van las votaciones de La Casa de los Famosos 4 hoy, a horas de la 9na eliminación