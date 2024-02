Will Smith demostró su emoción en Instagram por saludar a Messi: “Esto fue una locura”

El astro argentino Lionel Messi se ha convertido en el principal foco de atención para las celebridades que viajan a Miami y asisten a los juegos de la Major League Soccer (MLS) del Inter Miami.

Tom Holland, Leonardo DiCaprio, Selena Gomez, LeBron James, James Harden, Serena Williams y Floyd Mayweather, son algunas de las celebridades que han decidido dejarse sorprender por el capitán de la ‘Albiceleste’ en el campo de juego.

El reconocido actor Will Smith se suma a esta lista, después que no perdiera la oportunidad de ver al futbolista argentino jugar y dejarlo todo en el terreno de juego, sino que también tuvo un breve intercambio con él.

El actor de ‘En búsqueda de la felicidad’ estuvo presente este miércoles en el Chase Stadium para ver el encuentro del Inter Miami de Messi contra el Real Salt Lake en la nueva temporada de la MLS.

Las ‘Garzas’ ganaron 2-0 con goles de Robert Taylor y Diego Gómez, así como la asistencia que hizo Messi en uno de los goles para que su equipo pudiera llevarse la victoria de la noche.

Pero fue al termimar el primer tiempo cuando el reconocido actor estadounidense se acercó a orillas del campo de juego y estrechó la mano con Messi y luego se fundió en un abrazo.

Posteriormente Smith no dudó en utilizar su red social de Instagram para describir lo que sintió al ver en un lugar de privilegio el triunfo de los conducidos por el estratega argentino Gerardo Martino.

Primero, mediante un posteo de Instagram, Will Smith subió una serie de fotografías que inmortalizaron los momentos que vivió anoche en Miami. En las primeras dos imágenes aparece el abrazo que se dio con el 10, cuando el albiceleste se dirigía rumbo a los vestuarios en el entretiempo. En las siguientes aparece junto a David Beckham, uno de los principales propietarios de la franquicia de Fort Lauderdale. “¡¡Esto fue una locura!! Muchas felicidades por la victoria, Lionel Messi”, escribió el actor. Y luego, añadió: “Te aprecio, David Beckham”.

El protagonista de Bad Boys también promocionó su carrete mediante una historia en la misma red social. Al mismo le añadió un emoji de una cabra. Esto fue un claro elogio para Lionel Messi, ya que este animal se pronuncia en inglés como GOAT, acrónimo de “Greatest of all of time” (El más grande de todos los tiempos, en español).

Vale destacar que el artista, de 55 años, se sentó en uno de los palcos junto al Space Boys. Desde allí observó, desde una posición privilegiada, el reconocimiento a Luis Suárez, quien ingresó al césped junto a su familia antes del partido.

