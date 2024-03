Hija de Nicandro Díaz pide que no le crean a Mariana Robles, la última novia de su padre

La controversia por la muerte de Nicandro Díaz ha dividido a sus seres queridos y seguidores, quienes han expresado opiniones encontradas sobre quién tiene la razón en este trágico suceso. Mientras tanto, las autoridades continúan investigando las circunstancias del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Victoria, hija del productor de telenovelas, se pronunció a través de la red social de la camarita tras haber compartido un corto, pero contundente mensaje que va dirigido a la última pareja que llegó a tener Nicandro. Además, las palabras que escribió fueron: “No le crean a Mariana Robles”.

Victoria Díaz envío contundente mensaje a sus seguidos tras la muerte de su papá. / Foto: Instagram: @victxriadiaz. Crédito: Cortesía

Ante esta situación, la hija de Díaz ha pedido respeto y solidaridad por parte de su familia, ya que se encuentra atravesando por uno de los momentos más difíciles de su vida. Además, ha expresado su deseo de que se aclaren las discrepancias y se pueda llegar a una reconciliación en medio de esta tragedia.

La polémica continúa en redes sociales, donde seguidores de la familia han mostrado su apoyo a Victoria, mientras otros han cuestionado su versión de los hechos. Lo que es seguro es que esta situación ha puesto en evidencia las tensiones internas dentro de la familia de Nicandro Díaz, dejando al descubierto diferencias y conflictos que han surgido a raíz de lo ocurrido.

Mariana Robles habla de la muerte de Nicandro Díaz

Por su parte, Mariana Robles ha defendido su versión de los hechos y ha afirmado que solo busca esclarecer la verdad sobre lo que ocurrió esa fatídica noche. Según la novia de Nicandro Díaz, el accidente fue causado por un desperfecto en la motocicleta y no por alguna imprudencia.

“Hay declaraciones que algo de un animal (…) sí una moto de agua, pues no, ni siquiera nos metimos al mar, fuimos a comer regresamos, yo venía con él abrazada, obviamente es un hombre mucho más corpulento que yo; yo iba abrazada e iba recostada en su espalda. La segunda imagen que tengo es yo parada a su lado. De pronto tengo imágenes en la ambulancia y pierdo el conocimiento“, explicó en ‘Ventaneando’.

Robles durante la entrevista añadió: “Ni siquiera sé en el momento que me paré, evidentemente me caí, pero mi primera imagen es estar parada al lado de él, gritando por ayuda y un poco de gente alrededor; yo gritándole: ‘Mi amor, mi amor, aquí estoy, contéstame’, y de ahí ya no recuerdo nada hasta estar en la ambulancia (…) le cortaron el short, de pronto vi como sangre, pero no te puedo decir si era de otra parte o de la pierna”.

