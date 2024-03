La Casa de los Famosos 4: Lupillo se le declaró a Ariadna y ella lo dejó en la “friendzone”

Ariadna Gutiérrez se ha convertido en el nuevo interés romántico de Lupillo Rivera dentro de La Casa de los Famosos 4. “El Toro del Corrido” ha sido totalmente honesto con la colombiana y le ha dejado muy claras sus intenciones. “Me encantas”, le dijo recientemente el cantante. “Me gustas mucho y cada vez me gustas más”, recalcó el hermano de Jenni Rivera.

Lupe fue de frente con Ari, sin embargo la modelo no aceptó sostener un romance con él dentro de la casa, porque afirmó que ella no es ese tipo de persona y no quiere verse de esa manera en el show. Tampoco rechazó las atenciones del intérprete, pero tampoco se han convertido en novios. De momento parecen ser “amigos especiales”, pero amigos nada más. A Lupillo Rivera, por ahora, lo han dejado en la “friendzone”.

La relación que Guadalupe tiene con Aria es básicamente la misma que Clovis Nienow ha logrado tener, por ahora, con Aleska Génesis: abrazos, besitos por aquí y por allá. Caricias que son más cariñosas que de amantes, pero algo es algo, como bien destacó Natalia Alcocer anoche durante la gala que realizó para la décima prueba del líder.

Este reality de Telemundo cuenta ya con cuatro temporadas en su haber. En la actualidad sólo existen dos parejas establecidas como producto de haberse conocido dentro de este show y ellos son: Rafael Nieves con Julia Gama y Madison Anderson con Pepe Gámez.

En su momento y durante la primera temporada vimos el romance de Cristina Eustace con Christian de la Campa. Tampoco se dio la relación de Roberto Romano con Alicia Machado. De estas dos ya sólo existe el recuerdo. En la segunda edición surgió la relación de Daniella Navarro y Nacho Casano, así como la de Niurka Marcos con Juan Vidal. Ambos romances terminaron a los pocos meses de salir del show.

El amor dentro de La Casa de los Famosos no es para todos, pero llega. Y al final, sólo el tiempo les permite ver qué tan real fueron los sentimientos que vieron surgir dentro de esta competencia.

