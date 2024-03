Romina Marcos, hija de Niurka, abre cuenta en OnlyFans para “salir adelante”

La hija de Niurka Marcos, Romina Marcos, se había resistido a crear contenido en OnlyFans, pero ahora decidió cambiar de opinión, luego de tener una comida familiar y empezar a verlo como una forma de poder generar ingresos extras.

Durante una entrevista con Revista Influencer, la exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’, reveló que se animó a crear contenido para adultos luego de una plática que tuvo con su cuñada y por el apoyo de su familia.

“Estábamos un día comiendo en Mérida toda mi familia, y de repente mi cuñada Kimi me dice: ¿por qué no sacas el tuyo ya?, expresó.

Romina agregó que si no lo había hecho antes era por miedo a ser criticada.

“Creo que si no lo había hecho antes era por el miedo a la crítica, pero ahorita que ya lo saqué nadie ha dicho nada y tal vez mucha gente no lo sabía, no llevo ni el mes”, explicó.

La joven dijo que su debut en OnlyFans se ve motivado por los ingresos económica que dicha plataforma le puede generar a largo plazo.

“Creo que es una forma de invertir, porque como todos, yo necesito salir adelante y pagar una renta. No soy tan diferente, también tengo mis necesidades económicas”.

Romina aprovechó para decir que se siente sexy y contenta con sus curvas.

“Siempre he sido una mujer que me considero sexy, me gusta tener un cuerpo curvy, un cuerpo tal vez incómodo para algunas personas, pero real para otras que tienen un cuerpo parecido al mío. Te sorprende mucho el Only, creo que uno espera cosas distintas a lo que realmente es, como que está muy satanizado”, finalizó.

Aunque Romina tiene acostumbrados a sus seguidores en redes sociales a que la vean posando con ropa interior y trajes de baño muy diminutos. Ahora la influencer cobrará $15 dólares mensuales para que sus fans puedan tener acceso a su perfil.

