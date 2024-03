Shakira sorprendió con un show en el Times Square para promocionar su nuevo álbum

Shakira dejó a más de uno perplejo con su talento debido a su presentación en el Times Square, donde además interpretó varios de sus éxitos musicales y se debe al lanzamiento de su nuevo álbum ‘Las mujeres ya no lloran’. Por ello, logró reunir a miles de personas y para ese momento tan especial comenzó cantando ‘Hips don’t lie’, siendo este tema uno de los más escuchados en toda su carrera.

La emoción en el ambiente era palpable, todos esperaban con ansias ver a la estrella colombiana en vivo. La música de fondo se escuchaba ya desde lejos, anunciando el inicio del espectáculo. Luego de cantar el primer tema, el público estalló en aplausos y ovaciones, emocionados y felices de haber presenciado una actuación tan increíble.

Shakira se mostró muy conmovida por la cantidad de personas que estuvieron ahí para escucharla cantar en vivo. Crédito: Kevin Mazur | Cortesía

“¡Hola New York! Wow esto es increíble, absolutamente loco. Que increíble estar aquí en Times Square. Es asombroso verlos de nuevo, cantar para ustedes, volver a verlos, nada se compara con esto. Muchísimas gracias por todo el amor que me han dado esta semana durante el lanzamiento de mi álbum ‘Las mujeres ya no lloran'”, dijo al ver a la gran cantidad de personas que logró reunir en el sitio.

Además de su presentación musical, también aprovechó la oportunidad para enviar un mensaje de empoderamiento a todas las mujeres presentes en el concierto y a sus seguidoras en todo el mundo. Con este disco, la artista busca inspirar al sexo femenino a ser fuertes, valientes y a nunca dejar de luchar por sus sueños.

Shakira mostró la energía que tiene a sus 47 años tras haber resaltado que fue por Gerard Piqué que había abandonado la música. Crédito: Kevin Mazur | Cortesía

El concierto realizado en el Times Square fue todo un éxito, atrayendo a una multitud de personas que no querían perderse la oportunidad de ver a la estrella colombiana en vivo. Sin duda, este evento quedará en la memoria de todos los fans de Shakira que tuvieron la suerte de presenciarlo.

Esta vez sorprendió en el álbum con una gran variedad de colaboraciones, entre ellas: Rauw Alejandro, Manuel Turizo, Karol G, Cardi B y también sus hijos. Sin duda viene cargado de buena música.

Shakira realizó una presentación de aproximadamente de una media hora. Crédito: Kevin Mazur | Cortesía

Tras terminar el concierto, un hombre fue detenido debido a una pelea registrada en el lugar. Sin embargo, no hubo incidente que lamentar.

