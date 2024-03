¿Shakira dice adiós, de forma definitiva, a Gerard Piqué con “Las Mujeres Ya No Lloran”?

Shakira ha vuelto a renacer con “Las Mujeres Ya No Lloran”. Y es que tras meses de especulaciones, la colombiana estrenó el pasado 22 de marzo su duodécimo disco en donde deja en claro dos cosas: Gerard Piqué ha quedado definitivamente atrás en su vida y la nueva Shakira ha emergido desde el dolor y sufrimiento de su antigua relación.

A través de un evento en el Hard Rock Live in Hollywood, Florida, la cantante presentó, de manera oficial, su nuevo material discográfico tras 7 años de su último trabajo en un estudio de grabación con “El Dorado”.

En compañía de un gran número de invitados y estrellas de la música internacional, como Anuel AA, entre otros, Shakira guió a los asistentes a una experiencia inmersiva en donde mostró el proceso emocional y creativo al que se sometió para dar vida a “Las Mujeres Ya No Lloran”.

Cabe destacar que segundos antes de la revelación del material, la intérprete de “Waka Waka” hizo historia como la primera artista latina en obtener, con “Las Mujeres Ya No Lloran”, un disco de 7X platino. Y es que a pesar de que el álbum aún no había sido lanzado de manera oficial al momento del reconocimiento, las impresionantes pre ventas del disco le brindaron este honor a la barranquillera.

¿De qué trata el nuevo disco de Shakira?

A pesar de ser anunciado desde principios de año, “Las Mujeres Ya No Lloran” se convirtió en objeto de “estudio” durante las últimas semanas gracias a la variedad de adelantos que la colombiana compartió en sus redes sociales. Temas como “La Fuerte”, en donde habla a corazón abierto sobre su sentir tras su separación con Gerard Piqué hace más de 2 años, dejaron en claro que la colombiana estaba lista para dejar su vida anterior detrás.

Y eso fue precisamente lo que confirmó con el lanzamiento del disco entero, en donde canciones como “Última” mencionan su intención de dar la bienvenida a una Shakira más divertida, ligera y que mira hacia el futuro junto a sus amigos. Vale la pena recordar que la artista, en una entrevista previa al lanzamiento del disco, mencionó que se encuentra en una etapa de su vida centrada en la amistad y no en el amor de pareja.

Con otros temas como “Puntería”, junto a Cardi B, Shakira deja entrever su faceta más desinhibida y libre: “Tus bíceps me ponen a cien, a ti nunca te dirijo, siempre llegas fijo hasta mi punto G”. Algo similar ocurre en “Cohete”, a lado de Rauw Alejandro, en donde se hace sentir plena y concentrada en ella: “baby, solo anhelo estar contigo, amarnos en algún rincón y comernos sin ninguna complicación, no hay mayor placer que el de tocarte, nadie como tú me hace fluir”.

“Entre Paréntesis”, en colaboración con Grupo Frontera, Shakira se hace notar con una actitud más empoderante y de decisiones. En tanto, con “Tiempo Sin Verte”, deja atrás los reclamos para concentrarse en ella. Finalmente, con “Cómo, Dónde y Cuándo”, se percibe a la antigua y añorada Shakira. “Nassau”, lanzada hace días a través de un pequeño adelanto, también se considera como un pequeño canto al amor con el que perderse.

“Las Mujeres Ya No Lloran” se encuentra en plataformas digitales además de tiendas físicas a través de un vinilo.

