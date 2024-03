“Yo sé en qué momento ya no estaré para rendir”: Lionel Messi es autocrítico con su posible retiro

El capitán de la selección argentina Lionel Messi está cercano a cumplir 37 años. Ya ha ganado todo con su selección y a nivel de clubes, es por eso que desde el año pasado decidió jugar en una liga de menor exigencia para poder mantenerse en forma.

Sin embargo por su avanzada edad el retiro del fútbol se ve cada vez más cercano. Aunque tanto en el Inter Miami como en la selección aún se le ve en buena forma, el astro argentino sabe que cuando no pueda aportar lo mismo en la cancha, él mismo dará un paso al costado.

Así fue como el propio Leo fue autocrítico con respecto a su posible retiro y en una reciente entrevista en el podcast Big Time, el argentino dejó claro en el contexto en el cual dejaría el fútbol.

“A nivel deportivo tuve la suerte de poder conseguir todos mis sueños y la verdad que no puedo pedir más. Gracias a Dios me dio tanto a nivel profesional y humano, como con mi familia, mis amigos. Intento disfrutar todo lo que me dio Dios hasta ahora, que es muchísimo”, arrancó diciendo Messi.

Lionel Messi en el banco de suplente del Inter Miami. Crédito: AP

“Yo sé que en el momento que sienta que ya no estoy para rendir, que ya no disfruto ni estoy ayudando a mis compañeros. Yo soy muy autocrítico conmigo mismo, sé cuándo estoy bien, cuándo estoy mal, cuándo juego bien y cuándo juego mal. Cuando sienta que es el momento de dar ese paso, lo daré sin pensar en la edad. Si me siento bien intentaré seguir siempre compitiendo porque es lo que me gusta y sé hacer”, comentó Messi.

Messi aclaró que por ahora se sigue sintiendo cómodo jugando al fútbol y con la selección, por lo que aún no ha pensado en el retiro. “No lo pensé todavía, hoy por hoy trato de disfrutar del día a día, de los momentos, sin pensar en el más allá. No tengo nada en claro todavía, espero seguir jugando durante un tiempo más, que es lo que me gusta. Cuando llegue el momento seguramente encontraré el camino a lo que me llene y lo que me guste y un nuevo rol”

El capitán de la Albiceleste se prepara para afrontar su séptima Copa América. Además intentará defender el título obtenido en 2021 y sumar un nuevo trofeo para el combinado argentino que ya también cuenta con el Mundial 2022.

“Ser campeones del mundo para nosotros, las familias y todo el país fue mágico, nos quedará para toda la vida. Seguramente hubiese dejado la Selección si no salíamos campeones, pero por suerte se nos dio y le dimos otro título a Argentina”, cerró el astro rosarino.

Argentina estará en el grupo A de la Copa América de Estados Unidos 2024. Donde compartirá grupo con Chile, Perú y Canadá para buscar alzar su trofeo número 16 a nivel continental.

