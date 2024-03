Ariadna Gutiérrez le hizo un llamado a Lupillo Rivera luego de que el cantante se le declaró

Ariadna Gutiérrez y Lupillo Rivera tuvieron una seria conversación este 28 de marzo sobre la confesión que el cantante le hizo sobre los sentimientos que estaba sintiendo por ella.

Sentados en uno de los muebles de la sala, los dos participantes se sinceraron y llegaron a la conclusión de que deben centrarse en el juego, ya que si intentan algo podrían perder el foco sobre la meta: que es ganar el reality show ‘La Casa de los Famosos 4’.

Lupillo: Te incomoda que yo te trate así como te trato?

“No me molesta, pero para mi es muy difícil darle paso con todo lo que está pasando y también yo necesito que tú estés enfocado en esta recta final que es lo más importante, porque si tú no estás enfocado, ninguno del cuarto está enfocado. No quiero que esto sea una distracción para nosotros”, dijo.

Además de esto, la ex reina de belleza explicó que la prioridad debe ser la competencia y no involucrarse en una relación.

“Para eso estamos aquí, si yo fuera una persona egoísta, me meto contigo, el foco, no sé qué y ya. Me olvido y no me importa el resto del mundo, prefiero salirme el próximo lunes”, agregó Ariadna Gutiérrez.

Por último, dijo: “Prefiero salirme el próximo lunes, mi prioridad son mi familia, ustedes, el cuarto Tierra, lo que hemos construido en todo este tiempo”.

Lupillo Rivera se mostró comprensivo con el planteamiento de la antigua Miss Colombia, sobre todo por la forma tan clara en la que le explicó los motivos detrás de su decisión.

Luego de varios días dudando de si decirle o no a Ariadna, el ‘Toro del Corrido’ le abrió su corazón y le confirmó que se siente atraído por ella.

“Estoy viendo por dónde arrancar. Fíjate ¿Cómo ves?, comenzó en su declaración el ex de Belinda.

Ella, al verlo con esa actitud, le preguntó: “¿Por qué te pones nervioso?”.

Ante la pregunta, el hermano de Jenni Rivera le contestó: “Porque me gustas mucho y cada vez me gustas más”, confesó el ‘Toro del Corrido’ como también es conocido el artista.

