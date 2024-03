Chiquis admite que con su nueva gira, “Diamantes Tour”, busca empoderar a todo su público

Chiquis protagonizó una conversación sumamente sincera con la periodista Mara Patricia Castañeda en donde habló sobre cómo todos los severos comentarios que un día recibió sobre su cuerpo sí llegaron a afectarla de manera negativa, aún cuando ella misma se consideraba una mujer fuerte. Y también explica la nueva misión que acepta tiene en esta vida y de cómo con su “Diamante Tour” busca vivir una fiesta con su público y empoderarlos a todos.

En esta entrevista con Mara, Chiquis acepta que se ve a sí misma como una “Abeja Reina” por cómo ha aprendido a luchar en medio de todo lo negativo que ha recibido. Cree además, que su misión con todo este tema es tratar de cambiar al mundo, aunque esto signifique hacerlo de uno en uno.

Pero recalcó que aún cuando ella pueda sentirse identificada con una abeja, hay aspectos en los que no. Por ejemplo, dice: “A mi no me gusta picar. No me gusta herir a las personas. Yo no soy así, a mi me gusta vivir con buenas intenciones”.

La cantante, durante varios años por otra parte, reconoce que por muchos años fue víctima del “bullying” cibernético. Todas sus fotografías y/o vídeos compartidos en las redes sociales siempre fueron sacados de contexto con el único afán de burlarse de su físico. Lamentablemente, muchas personas en la sociedad actual tienden a criticar el cuerpo de las celebridades, cayendo en el “body shaming”, el cual consiste en burlarse de una persona por la forma de su cuerpo.

Hoy por hoy, Chiquis ha ido dejando todo esto atrás. Pero más allá de ser porque el público ha empezado a respetarla, esto para muchos está más relacionado con que en los últimos dos años, ella ha vivido una considerable pérdida de peso. Son muchos los periodistas y/o fans que tienden a felicitar a una persona, famosa o no, por lucir más delgada, como si la belleza estuviese intrínsecamente ligada al peso de un ser humano.

Durante la conversación con Mara Patricia, Chiquis admitió que en sus momentos de soledad caía en cuenta sobre todo este hate y claro que se veía afectada por el mismo. “Ha sido duro porque por mucho tiempo yo me creí todas las cosas malas que decían de mí. Yo pensé que era muy segura de mí misma, pero cuando estaba completamente sola sí me pegaban todos esos comentarios. Pero afortunadamente he aprendido a quererme y ahora entiendo que, además de cómo me vea, la belleza interior es la más importante”, declaró la hija de Jenni Rivera.

“Entendí que lo más importante es la belleza interior, eso es lo más importante”, aseveró la cantante. También acepta que cuando entendió esto logró encontrar su misión en esta vida, y esto es lo que le ha permitido cambiar y ser mejor persona.

En la entrevista también habló sobre su nuevo disco y reconoce que personalmente le gusta mucho cantar sobre desamor, porque en la vida ha padecido mucho por este tipo de situaciones, aunque acepta que en la actualidad ya aprendió de todos esos errores que una vez cometió.

