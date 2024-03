Mayeli Alonso dice que está dispuesta a ayudar a Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

Mayeli Alonso, empresaria mexicana, habló una vez más del papel de Lupillo Rivera dentro de ‘La Casa de los Famosos 4’, reality show de la cadena de televisión Telemundo.

En el show ‘Al Rojo Vivo’, Lourdes Stephen consideró que el único rival que tiene Maripily Rivera dentro de la competencia es el ‘Toro del Corrido’. “Los encontronazos entre ellos se han hecho titulares. Ahora bien, la ex esposa de Lupillo, Mayeli Alonso dice que quiere ayudarlo”.

“Siento que no están haciendo el trabajo al 100%, a mi me hubiera gustado a ayudarlo un poquito más en eso. Obviamente no hay posibilidad de hacer eso porque ellos no se prestarían a que yo los ayudara”, dijo en una transmisión que hizo en su cuenta en Instagram.

Mayeli Alonso quiere apoyar a Lupillo Rivera en ‘La Casa de los Famosos 4’

Mayeli Alonso dijo también que es necesario que el hermano de Jenni Rivera mejore su trabajo en redes sociales para que tenga los votos necesarios que le permitan ganar ‘La Casa de los Famosos 4’.

En el reality show Lupillo Rivera se ha caracterizado por ser un estratega, ayudando a avanzar al team Tierra en las distintas semanas.

Sin embargo, desde hace unos días las diferencias se hicieron más fuertes con Maripily Rivera, quien está jugando de forma independiente, algo sorpresivo, ya que desde el inicio formó parte del cuarto Tierra.

Este cambio en la estrategia se pensó que le podría salir mal a la boricua debido a que algunos la tildaron de traidora, pero la idea quedó descartada cuando el público votó por ella para que se salvara.

Del lado de Lupillo Rivera se ha notado que tiene también mucho respaldo, ya que esta semana fue salvado también de la nominación.

La gran sorpresa es que Alfredo Adame, uno de los más controversiales de la temporada, tuvo que abandonar la casa, luego de que no obtuviera los votos necesarios para seguir y, en su lugar, se quedó la periodista española Cristina Porta, quien de manera disruptiva se ha ganado el cariño de algunos televidentes.

