Presentarán proyecto de ley que prohibiría a Trump y a Menéndez recibir información clasificada

Mikie Sherrill, congresista por Nueva Jersey, una legislación para prohibir a los funcionarios federales y candidatos acusados ​​de ciertos delitos penales tener acceso a información clasificada. El proyecto de ley va dirigido hacia el expresidente Donald Trump y el senador demócrata Bob Menéndez.

En concreto, según The Hill, la Ley para Proteger a los Estados Unidos Contra Divulgaciones Imprudentes (GUARD), como se llamaría, prohibiría al presidente, al vicepresidente, a los miembros del Congreso y a los candidatos federales recibir información clasificada si se les acusa de obstruir un procedimiento oficial, retener ilegalmente información clasificada de defensa, o actuar como agente extranjero, entre otros delitos penales.

Si bien el proyecto de ley no menciona a Trump explícitamente, Sherrill afirmó en un comunicado publicado el jueves que tenía al expresidente republicano en mente al redactarlo.

Y en cuanto a Ménendez, aunque tampoco lo menciona, el proyecto de ley incluye los cargos penales de los que ha sido acusado el senador por Nueva Jersey: conspiración para actuar como agente extranjero y de actuar como agente extranjero.

“Como veterana de la Marina y exfiscal, tengo tolerancia cero ante cualquier traición a la confianza pública, especialmente cuando se trata de información clasificada y nuestra seguridad nacional”, dijo, según The Hill.

Y añadió: “Es por eso que estoy extremadamente preocupada por los recientes cargos contra Donald Trump y su continuo deseo de acceder a información clasificada sensible, a pesar de acciones imprudentes y cargos penales graves”.

Legislación “urgente”

Hay que recordar que Trump varios cargos federales, entre ellos de retención intencional de información de defensa nacional.

“Nadie tiene derecho ni está legalmente obligado a recibir información clasificada; ciertamente no Trump, incluso si es el candidato republicano a la presidencia. Esta legislación es urgente y ambas partes deben considerarla como un paso necesario para proteger la inteligencia y garantizar que la información sensible no llegue a las manos equivocadas”, dijo Sherrill.

Por otra parte, el proyecto de ley presentado por la congresista demócrata permite al Congreso renunciar a las sanciones a funcionarios federales y candidatos que enfrentan cargos por mayoría de votos de la Cámara y dos tercios de los votos del Senado, según The Hill.

