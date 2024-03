Brad Pitt habría dejado de pelear por la custodia de sus hijos; solo buscaría tener derecho a visitas

Brad Pitt habría decidido “dejar de pelear” con su ex esposa, Angelia Jolie, sobre la custodia compartida que mantiene respecto a sus seis hijos. Y es que de acuerdo con el medio inglés Daily Mail, el ganador del Oscar ha renunciado a este “derecho” tras 8 años de enfrentarse con la también actriz.

Según lo revelado, el intérprete de “Fight Club” solo buscaría tener derecho a visitar a sus hijos: Maddox, de 22 años, Pax, de 20 años, Zahara, de 19 años, Shiloh, de 17 años, y Knox y Vivienne de 15 años.

Vale la pena recordar que en 2021, un juez concedió tanto a Pitt como a Jolie la crianza de sus hijos en un 50% y 50%. Sin embargo, un mes después, esta decisión fue desestimada, por lo que todo el proceso comenzó de nuevo para ambos actores.

Brad Pitt fue señalado de ser un mal padre por su hijo Pax. Crédito: Mezcalent

¿Por qué Brad Pitt decidió “renunciar” a sus hijos?

Aunque hasta el momento no se han revelado la causas exactas por las que el actor estadounidense habría renunciado a tener el 50% de custodia de sus hijos, es importante mencionar, de acuerdo con diversas fuentes, que el actor no cuenta con una buena relación con sus hijos mayores, Maddox, Pax y Zahara, en la actualidad.

En meses anteriores, diversos medios internacionales dieron a conocer que Pax, a través de una publicación privada en su perfil de Instagram, reprochó al actor de “Once Upon A Time In Hollywood” su papel como padre llamando un “imbécil de clase mundial” y una “persona despreciable”.

Aunque lo anterior no fue confirmado o negado por alguien cercano a la familia Pitt–Jolie, las alarmas sobre una mala relación entre Brad y sus hijos se encendieron. Aunado a lo anterior, la hija mayor de la ex pareja, Zahara, decidió omitir el apellido de su padre y presentarse únicamente como Zahara Jolie durante su ingreso a la hermandad Alpha Kappa Alpha.

Sin embargo, y de acuerdo con diversas fuentes, la mala relación que mantiene Pitt con sus hijos mayores, los cuales fueron adoptados, no es igual a la que mantiene con sus hijos biológicos: Shiloh, Knox y Vivienne. Y es que de acuerdo con diversas fuentes, el actor mantendría una cercana relación con los anteriores, algo que se habría confirmado con la reciente noticia que señala que Shiloh, próxima a cumplir los 18 años, decidió irse a vivir con su papá, algo que molestó a su madre.

Hoy vamos a sumergirnos en una saga que parece salida de una película: la relación entre Brad Pitt y sus hijos tras su divorcio con Angelina Jolie.



Abro hilo cargado de drama, secretos y, quizás… un poco de esperanza 👇🍿✨ pic.twitter.com/HuKNL7mh5L — Juanito Say (@JuanitoSay) February 25, 2024

Finalmente, se ha mencionado que la edad actual de los 6 jóvenes podría ser una razón más por la que el actor habría decidido declinar la custodia compartida.

