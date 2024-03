El boxeador Julio César Chávez Jr. reveló que tiene problemas con su hígado

Pese a que el boxeador mexicano Julio César Chávez Junior parece ser una nueva persona después de enfrentar problemas legales por posesión de arma de fuego que lo llevaron a estar detenido y a responder ante la justicia de los Estados Unidos, una preocupante noticia sobre su salud surgió en las últimas horas

Y es que el hijo de la leyenda del boxeo, Julio César Chávez, compartió en sus redes sociales que está experimentando algunas complicaciones en el hígado y está a la espera de los resultados de los estudios médicos para conocer más detalles al respecto.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió bolita en el hígado. Me voy a hacer unos estudios para ver cómo salí. Ojalá no sea nada”, dijo Chávez Junior en el video.

Chávez Jr. también fue tema de conversación recientemente luego de que se compartiera una foto en redes sociales en la que aparece junto a su padre y sus hijos, sugiriendo una reconciliación entre los miembros de la familia.

Además, Julio Jr. ha compartido en sus historias de Instagram algunas rutinas de entrenamiento, mostrando su esfuerzo por volver a ponerse en forma. A pesar de ello, ha dejado pasar los mejores años de su carrera y ahora se considera un veterano en el deporte.

A pesar de estos desafíos, Chávez Junior se muestra optimista y espera recuperarse físicamente, ya que desea regresar al ring lo más pronto posible.

Por otro lado, Chávez Jr. se está preparando para una próxima audiencia, programada para el 28 de marzo, mientras continúa con su tratamiento de desintoxicación y apoyo psicológico.

En sus últimas apariciones como profesional, Chávez Junior ha perdido tres de sus últimos cinco combates, y su enfrentamiento más reciente fue contra Daniel Jacobs, a quien se enfrentó el 20 de diciembre de 2019.

