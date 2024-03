Juan Osorio nunca le dio una oportunidad a Romina Marcos, pese que Niurka se le pidió varias veces

Romina Marcos comparte que Niurka le pidió en varias ocasiones a Juan Osorio que le diera una oportunidad a su hija en alguna de sus producciones; sin embargo, ella le dijo a su mamá que ya no lo hiciera, pues entendió que esa ayuda no iba a llegar.

“Mi mamá muchas veces le decía a Juan (Osorio) ‘mete a Romi, mete a Romi’, hasta que sí hubo un día en que le dije a mi mami ‘¡ya!’, porque la primera ok, la segunda ok, pero después de tantas veces que se pidió esa oportunidad y no se dio, pues es por algo.

“Yo le dije a mi mamá ‘stop’, porque yo no quiero ser esa persona que ‘me agarro de acá para estar en las telenovelas, si me agarro del papá de mi hermano…’. ¡No soy eso! Claro que Emilio se lo merece, es su hijo, que le dé la vida entera Juan, obvio, pero yo no, entonces sí hubo un momento en el que yo dije ¡ya, se acabó!”.

La hija de la actriz cubana anuncia que ya tiene su Onlyfans, que cuenta con todo el apoyo de su mamá y sus hermanos, además de que no perderá sus valores por recurrir a este medio para ganar dinero.

“Estaba yo cenando con mi familia, fueron ellos los que me dijeron ¡órale, encuerate!

“Y pues mi mamá qué me va a decir, me dijo ‘pues si yo hice Playboy en el 2005, yo hice Playboy’. Es lo mismo, hoy en día lo que antes era Playboy es Onlyfans.

“Que yo tenga Onlyfans no significa que mi cuerpo es un estuche, no significa que me pueden violentar, no significa que yo soy una pu…, una prostituta, con mucho respeto a todas las mujeres que se dedican a eso porque hay que tener ovarios para vivir de eso; pero que tenga Onlyfans no significa nada de eso.

“Yo no pierdo mis valores como persona por tener Onlyfans”.

Romina defiende a su hermano Emilio Osorio ante las críticas que recibió por haber llegado en falda a la boda de su hermano Kiko.

“Siento que Emi antes se cuidaba mucho más como de ‘no, yo como figura pública, no sé qué más’ y ahorita ya también le vale.

“Emilio se puso una falda padrísima. Bueno, los comentarios en redes de que si la falda no sé qué y yo me pongo a pensar ¿cuándo empezó todo eso?, que lo empezaron a criticar por la falda, yo dije, nadie en la boda dijo nada de esa falda, nadie en la familia dijo nada de esa falda, al contrario, todos dijimos ‘¡bebé, está padrísimo tu look’!

“Y ves la manera de pensar de otras personas tan cerrada, tan cuadrada que dices ¡Dios mío, eso qué importa!

“Lo que importaba ese día era el amor, el amor entre ellos dos (Kiko y Kimi), el amor entre mi familia, ¿qué importa si Emilio se puso una falda? Aparte lo hubieran visto en la fiesta, ¡estaba padrísimo! Enseñaba los calzones cada dos segundos”.

