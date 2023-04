María León y Romina Marcos “fuman la pipa de la paz”: después de los señalamientos ahora son amigas

Romina Marcos lanzó comentarios fuertes sobre María León días atrás cuando dio a entender que la ex vocalista de “Playa Limbo” estaba apoderándose de todas las obras de teatro musicales en México. León no había hablado sobre el tema ante la prensa, pero recientemente no pudo alejarse de las cámaras y tuvo que dar declaraciones al respecto.

Mezcalent compartió algunas de la palabras que María León le dedicó a la hija de Niurka Marcos: “Hablé con Romina. Me marcó ayer y tuvimos una conversación. Es una chica muy joven que se exaltó en un momento en el que sintió una injusticia”.

Agregó: “Cuando alguien te marca y reconoce que lo que dijo no fue correcto, o no estaba destinado a herir, es muy valioso”. Con esto explicó que en la conversación tanto ella como Romina lograron aclarar la situación y empezar de nuevo. Gracias a esto ahora parece que ha nacido una amistad entre ellas.

“Le dije que le ofrezco mi amistad y que trabajáramos juntas, que si quería aprender baile yo con mucho gusto le enseño”, concluyó.

Dicho medio también acotó que las desafortunadas declaraciones de Romina fueron públicas la semanas, cuando ésta explotó en sus redes sociales en contra de María y ésta le contestó que había sido escogida por su talento y que si a la hija de Niurka no le parecía tenía que aguantarse.

Vale agregar que Romina, por otra parte, actualmente está confirmada como una de las estrellas que conforman la nueva edición de Masterchef Celebrity, aventura que dará inicio el próximo 14 de mayo por Azteca Uno.

