The Home Depot invierte $18 millones de dólares en una empresa de contratistas profesionales

The Home Depot, el minorista de mejoras para el hogar, anunció un acuerdo definitivo para adquirir SRS Distribution Inc. (SRS), una empresa de distribución comercial residencial especializada en varios sectores verticales que presta servicios al profesional techador, paisajista y contratista de piscinas.

Según los términos del acuerdo de fusión, una subsidiaria de The Home Depot adquirirá SRS por un valor empresarial total (incluida la deuda neta) de aproximadamente $18,250 millones. El cierre de la adquisición está sujeto a las condiciones de cierre habituales, incluidas las aprobaciones regulatorias, y se espera que se complete a fines del año fiscal 2024.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, SRS acelerará el crecimiento de The Home Depot con el cliente profesional residencial: “SRS complementa las capacidades de The Home Depot y permitirá a la empresa atender mejor las ocasiones de compra de proyectos complejos con el renovador/remodelador, al mismo tiempo que establece a The Home Depot como un distribuidor comercial especializado líder en múltiples verticales”.

Con esta adquisición, The Home Depot ahora cree que su mercado total al que se dirige es de aproximadamente $1 billón, lo que representa un aumento de aproximadamente $50,000 millones.

“SRS es un líder de la industria con un historial comprobado de crecimiento rentable en todos los sectores verticales”, dijo Ted Decker, presidente, presidente y director ejecutivo. “SRS ha creado una plataforma sólida y exitosa que acelerará nuestro crecimiento con el cliente profesional residencial y al mismo tiempo presentará oportunidades futuras con el profesional del comercio especializado”.

Decker continuó: “La red de sucursales de SRS, junto con las más de 2,000 tiendas y centros de distribución de The Home Depot en EE.UU., la oferta integral de productos y las amplias marcas profesionales, brindan al cliente profesional residencial más opciones de cumplimiento y servicio que nunca. Espero darle la bienvenida a todo el equipo de SRS a The Home Depot y aprovechar la emocionante oportunidad que se avecina”.

The Home Depot señala que la fuerza de ventas de más de 2,500 profesionales de SRS y su red de más de 760 sucursales en 47 estados, junto con su flota de más de 4,000 camiones y capacidades de entrega en el lugar de trabajo, le permitirán ampliar su oferta a los profesionales del comercio especializado residencial y, al mismo tiempo, brindar un mejor servicio a los renovadores/remodeladores.

