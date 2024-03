6 productos que se venden en Costco y ahora la gente evita a toda costa

Aunque la inflación se ha moderado no quiere decir que los consumidores estén viendo tickets de compra más reducidos, como los clientes de Costco, que en redes sociales han manifestado su inconformidad por productos que no son de muy buena calidad y sobre todo, que no son una gran oferta.

BestLife retomó algunas opiniones de redes sociales de los artículos que los consumidores consideran que se deben evitar a toda costa.

Productos horneados

Muchos clientes de Costco señalan que los productos recién horneados, incluidos muffins, croissants y galletas, vienen en paquetes muy grandes y que es común que se estropeen antes de poder consumirlos todos, lo que anula cualquier ahorro potencial.

Otros recomiendan evitar el departamento de panadería de Costco por razones de salud, pues sus productos horneados son enormes y el número de calorías es demasiado absurdo, por ejemplo, se menciona que sus magdalenas contienen 130 calorías, mientras que las de Trader Joe’s tienen 75 calorías.

Productos frescos

Compradores de Costco aseguran que comprar productos frescos en la tienda a granel no les generó ningún ahorro real y que incluso son más baratos en las tiendas de comestibles locales.

Otros dicen que evitan los productos agrícolas del minorista porque no son tan frescos y que se echan a perder más rápido que los que se consiguen en tiendas de comestibles locales, donde los productos se mueven rápidamente y por lo mismo son más frescos.

Productos congelados

Algunos compradores se quejan de que han gastado de más en productos congelados de Costco, y que en Aldi y Walmart las fresas y las bayas mixtas son más baratas. Sin embargo, un usuario señala que en las últimas tiendas esos productos no son orgánicos y por eso la diferencia de precio.

Llantas

Clientes han comprado una membresía de Costco con la esperanza de ahorrar en llantas para sus automóviles, pero han descubierto que no pueden utilizar el servicio cuando realmente lo necesitan, pues no tienen productos en stock y las llantas pueden tardan de 3 a 4 días en llegar, lo que es muy inconveniente si se presenta una emergencia.

Alguien recomendó mejor recurrir a Discount Tire, porque cuenta con más ubicaciones e iguala precios, además de que ofrece un buen servicio.

Productos electrónicos

Costco cuenta con una gran cantidad de variedad de productos electrónicos, pero algunos clientes señalan que han encontrado precios más bajos para artículos comparables en otros lugares, como en Amazon.

Frijoles enlatados

Muchos compradores aseguran que pueden encontrar mejores precios de frijoles en otros lugares, como en WinCo, Aldi, incluso en frijoles orgánicos.

