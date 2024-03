Adamari López revela que fue supuestamente tocada indebidamente en un canal de TV

Adamari López mencionó que es importante ser consciente de cómo nos afectan los ambientes laborales tóxicos y buscar maneras de protegernos emocionalmente, ya sea estableciendo límites con las personas negativas o buscando apoyo en otros compañeros más positivos.

A su vez, aprovechó la ocasión para contar una vivencia poco agradable. Por ello, comenzó diciendo: “Yo les voy a contar una cosa que me pasó a mí una vez en el trabajo”. La ‘Chaparrita de Oro’ no perdió la oportunidad de destacar que llegaron a consultarle en recursos humanos si deseaba realizar una demanda en contra de la persona.

“Un compañero de trabajo que no estaba en mi mismo show nos tomamos una foto, tenemos una muy buena relación y ese compañero me puso la mano en una parte que parecía que me estaba tocando la nalga, pero no me la estaba tocando. Otra persona de la misma empresa fue y dijo ‘es que él le estaba tocando y eso se ve muy mal’. Nos llevaron a los dos a recursos humanos, a mí, para ver si yo quería denunciar a mi compañero y a él por haberme supuestamente tocado indebido”, mencionó a través de las cámaras de Univision.

“Ni siquiera era que yo había hecho una queja, alguien la había hecho por mí. Y yo dije que yo me sé defender solita, (que) a mí nunca nadie me había faltado el respeto y que me parecía que él era muy buen compañero y que no había hecho ninguna de las cosas que la otra persona pensaba que había hecho”, expresó la conductora en el espacio ‘Desiguales’.

Las otras presentadoras también compartieron sus experiencias y consejos sobre cómo lidiar con ambientes laborales tóxicos, enfatizando la importancia de mantener una actitud positiva, establecer límites saludables y buscar ayuda si es necesario. En general, todas coincidieron en que es fundamental cuidar nuestra salud mental y emocional en el trabajo, ya que pasar la mayor parte del día en un ambiente negativo puede tener consecuencias graves para nuestra salud y bienestar.

