Adamari López revela lo difícil que se tornó la relación con Toni Costa: “No nos hacía bien”

Adamari López relató cómo atravesó un momento muy difícil en su relación con Toni Costa (padre de Alaïa), en el que llegaron a plantearse la posibilidad de separarse y finalmente fue así. La comunicación entre ellos se había deteriorado, las discusiones eran constantes y la distancia emocional se hacía cada vez más evidente. Por ello, la puertorriqueña ha compartido más de su vida en el pódcast que tiene con su comadre Chiquibaby.

“Mucha gente a lo mejor piensa que desde que me dejé de Toni, me veo diferente, mejor… Pienso yo que no teníamos una relación saludable, y no porque él sea una mala persona, simplemente porque llegamos a un punto donde la relación, probablemente, a los dos no nos hacía bien. Y esa presión que yo tenía me hacía quedarme en ese círculo vicioso, y hasta que no logré salir de ahí, no logré lo que quería lograr”, le dijo Adamari a la madre de Capri Blu.

“No quiero llorar, me da mucho coraje cuando lloro… No se trata de que usted se encuentre que está gordo o que se sienta feo físicamente, es cómo se siente usted en su corazón y en su mente. Si no se cuida como persona y no se trata como una prioridad, va a seguir gordo, flaco o feo. Es cuestión de analizar qué pasa en su vida, qué quiere, para que usted pueda salir de ese lugar en el que se encuentra y pueda tomar decisiones correctas para su vida que le hagan sentir bien y ver bien, ese es el punto donde usted va a lograr lo que quiere“, añadió durante la conversación.

Con su testimonio, Adamari quiere transmitir un mensaje de esperanza y aliento a todas aquellas personas que estén atravesando una situación similar en su relación. La terapia de pareja puede ser una herramienta valiosa para resolver conflictos, mejorar la comunicación y fortalecer el vínculo amoroso.

Desde aquel entonces la conductora de televisión decidió estar sola sentimentalmente, mientras que él estuvo con Evelyn Beltrán, aunque fue hace poco cuando dieron a conocer que están separados desde el mes de octubre, pero no revelaron la razón real.

