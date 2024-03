Canelo Álvarez sobre enfrentamiento entre Mike Tyson y Logan Paul: “Es más show que una pelea”

El boxeador mexicano Saul “Canelo” Álvarez se encuentra en medio de su preparación para su pelea ante su coterráneo Jaime Munguía pero este sábado dejó de lado por unos minutos su entrenamiento para dar su opinión sobre el combate de exhibición que enfrentará al YouTuber Logan Paul frente al excampeón mundial peso pesado, Mike Tyson.

En una entrevista con YES Network, Canelo Álvarez dio por hecho que la pelea pactada entre Paul y Tyson es más un espectáculo que otra cosa, especialmente por la diferencia entre ambos y porque estará de por medio el gigante del streaming, Netflix, quien la patrocinará.

“Es más show que una pelea real”, comentó el vigente campeón mundial unificado de peso supermediano.

Sin embargo, Canelo Álvarez dijo que lo más positivo es que una empresa como Netflix se haya interesado en el duelo entre Paul y Tyson, pero que más allá de eso no le interesa y tampoco la verá.

“Para nada me interesa verla, con Netflix involucrado, sí, eso es bueno, pero no en ese tipo de peleas”, añadió el Tapatío.

Por último dejó claro que más allá de lo que puede representar para muchos la pelea entre Paul y Tyson, Canelo Álvarez cree que esta es para una audiencia diferente a los verdaderos fanáticos del boxeo,

“Por supuesto que no es bueno para el deporte, pero ellos pueden hacer lo que quieran, no tengo mucho que decir al respecto. Todos tienen audiencia, esta es una audiencia diferente. Los aficionados al boxeo no van a ver eso, es para otra audiencia“, finalizó.

El combate entre Tyson, quien actualmente tiene 57 años y le saca 30 años a Logan Paul (27), se realizará el próximo 20 de julio en el estadio de los Dallas Cowboys de la NFL, el AT&T Stadium en Texas.

Mira el resto de declaraciones de Canelo Álvarez para YES Network aquí:

