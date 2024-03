Lizzo enciende las alarmas entre sus fanáticos al anunciar su “renuncia” de la música

Luego de ser acusada de acoso sexual en meses pasados, la cantante Lizzo, de nombre real Melissa Jefferson, recurrió a sus redes sociales para mostrar su descontento respecto al “ataque” mediático al que ha sido objeto en los últimos meses.

Me estoy cansando de aguantar que me arrastren todos en mi vida y en internet. Todo lo que quiero es hacer música y hacer feliz a la gente, y ayudar a que el mundo sea un poco mejor de como lo encontré” Lizzo – Cantante

La intérprete de “Truth Hurts” también mencionó sentirse que no “pertenece al mundo” debido a la cantidad de mentiras a las que se ha enfrentado: Estoy empezando a sentir que el mundo no me quiere en él. Estoy constantemente enfretándome a mentiras que se dicen sobre mí por mi influencia y opiniones, siendo el blanco de bromas cada vez más por mi apariencia”.

Ante esto, la estadounidense finalizó su mensaje mencionando que no respetaban su nombre, por lo que renunciaba, sin mencionar específicamente si este adiós era referente a su carrera musical o a su actividad en redes sociales.

¿Lizzo renuncia?

Durante el segundo semestre del 2023, Lizzo y su productora fueron acusadas por las ex bailarinas de la artista, Arianna David, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, de acoso sexual además de propiciar un ambiente laboral tóxico.

Ante esto, la misma cantante negó rotundamente las acusaciones. De igual manera, recurrió a sus redes sociales para “limpiar” su imagen y tachar de “increíbles” este tipo de demandas.

Mi ética de trabajo, mi moral y mi respeto han sido cuestionados. Mi carácter ha sido criticado” Lizzo – Cantante

Aunado a lo anterior, la cantante también lanzó una “disculpa” mencionando que su intención nunca fue sentir incómodo a nadie además de revelar que siempre brinda el valor necesario a cada integrante de su equipo.

Lizzo ha sido duramente criticada por su cuerpo. Crédito: Cuenta Oficial de X de Lizzo | Cortesía

Luego de las primeras acusaciones, Lizzo fue nuevamente señalada de los mismos cargos por más personas que trabajaron junto a la cantante en el reality show “Lizzo’s Watch Out For The Big Grrrls”.

Las nuevas acusaciones también revelaron que Lizzo y su equipo no realizaba el pago debido a sus bailarines además de propiciar “un ambiente sexualmente cargado”.

Tras las últimas demandas en contra de Lizzo, y el comienzo de la disputa legal entre ambas partes, aún no es claro si la reciente publicación de la cantante podría ser una acción para revelar que verdaderamente desea terminar su carrera o que simplemente solo quiere alejarse de las redes sociales y continuar su carrera.

Continúa leyendo

Lizzo reaparece públicamente tras acusaciones de malos tratos y acoso sexual

La cineasta Sophia Nahli Allison asegura que Lizzo es “arrogante y desagradable”

Lizzo “protestó” invitando a un grupo de drag queens a su concierto en Tennessee