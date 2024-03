Confirman fractura de DJ LeMahieu y su debut con Yankees en 2024 se retrasará al menos un par de semanas

El utility de New York Yankees, DJ LeMahieu, no podrá debutar todavía en la presente temporada 2024 de las Grandes Ligas luego que este sábado se confirmara que sufre una fractura ósea no desplazada en su pie derecho.

La confirmación la dio el mánager de los Yankees, Aaron Boone, en la previa del tercer encuentro de la serie ante Houston Astros, donde comentó además que la idea es que LeMahieu vuelva a ser evaluado dentro de dos semanas.

Esto deja prácticamente fuera a LeMahieu de acción las dos primeras semanas que servirán de evaluación y quizás un par más de semanas de recuperación y reacondicionamiento físico.

En principio se había comentado que LeMahieu se perdería el Opening Day de Yankees pero podría sumarse posteriormente. Sin embargo, el campeón bate de 2016 y 2020 permaneció en las instalaciones de los Mulos en Tampa, para seguir estando bajo estudio médico.

El jueves se realizó una resonancia magnética que salió negativa y un día después terminó por repetir la prueba donde apareció la lesión, por lo que fue incluido en la lista de incapacitados por 15 días.

Aunque en principio la ausencia de DJ LeMahieu representaba un dolor de cabeza para los Yankees, porque quedarían “huérfanos” de la tercera base, el gran arranque del venezolano Oswaldo Cabrera ha hecho minimizar la lesión del toletero al ser protagonista en los tres triunfos de Yankees ante Houston en el Minute Maid Park de Texas.

De igual manera se espera que la firma de Jon Berti, proveniente de Miami Marlins, pueda ayudar en la antesala de Yankees.

