¿Cuántas veces se puede votar en ‘La Casa de los Famosos 4’?

Acerca de la votación de ‘La Casa de los Famosos’ hay varias dudas que se generan en las redes sociales y entre los televidentes, como por ejemplo cuántas veces se puede votar para salvar a algún participante.

En la página web de Telemundo explican que en el horario que habilitan las votaciones solo es posible elegir una vez al participante de tu preferencia. Es decir, que diariamente, cuando abren este proceso, puedes respaldarlo una sola vez, por lo que debes pensar muy bien tu decisión.

“No se contará cualquier intento de exceder el número de votos asignados por identificador único. Si ha tomado las medidas adecuadas para emitir sus votos, se le presentará una página de confirmación”, explicaron.

Otro aspecto importante es que solo se puede participar en la votación si estás en los Estados Unidos, de lo contrario no contarán tu elección.

De esto es algo que han hablado incluso presentadores del show como Jimena Gállego, quien recientemente, en una transmisión en sus redes sociales, advirtió al público que deben estar atentos a este detalle.

“La verdad es que pierden mucho su tiempo, si ustedes se sienten mejor psicológicamente dando votos en VPN, pues denle, pero es nada más para desahogo de ustedes porque no son votos que cuentan para nada”, dijo.

¿Cómo votar en ‘La Casa de los Famosos’?

En la página web de Telemundo, en la sección del programa, abren el periodo de votación, específicamente en el enlace telemundo.com/LaCasaDeLosFamosos. Esto puedes hacerlo a través de tu computadora de escritorio o móvil.

Una vez estés dentro del sitio web deberás hacer clic en “VOTA” y seguir los enlaces para votar usando su identificador único válido para emitir su voto.

¿Cuándo puedes votar en ‘La Casa de los Famosos?

Telemundo explica cuáles son los horarios en los que puedes apoyar a tu habitante favorito.

En su página web, indican: “Cada jueves después que los nominados son anunciados en el programa entre aproximadamente las 8:30 p.m. ET y las 9:30 p.m. ET, hasta aproximadamente las 1:00 a.m. ET; los viernes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET; los domingos desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta las 1:00 a.m. ET; y lunes desde aproximadamente las 7:00 p.m. ET hasta aproximadamente entre las 7:30 p.m. y 8:30 p.m. ET (cada uno “Ventana de Votación”), sujeto a cambios a la discreción exclusiva del productor”.

