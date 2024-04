“Última” de Shakira, una canción de amor y despedida para Gerard Piqué

Shakira dejó todas sus vulnerabilidades expuestas en su nuevo disco: “Las mujeres ya no lloran”. Este material discográfico nos permite conocer todas las etapas de duelo que vivió a raíz de su sonada separación con Gerard Piqué y también nos deja asomarnos al deseo que ha encontrado por volver a crear música.

Muchos de los temas de esta composición reflejan la rabia que supuso para ella darse cuenta de la supuesta traición -infidelidad- de Gerard con Clara Chía. En “Acróstico” destacó lo mucho que le cuesta perdonar, pero también “dejó la puerta abierta” para que pudiéramos ver cómo en medio de todo su dolor y su enojo también se encontraba su postura como madre y su deseos de intentar reponer los fragmentos rotos de su familia, para enseñarles a Sasha y Milan que ellos tres tienen lo más importante, que es el amor.

Sin embargo, el tema del que vamos hablar hoy es “Última”, una canción de amor y despedida. Una canción en la que admite que hay días en los que extraña a Piqué y que contempla al posibilidad de volver a tocar su puerta. Pero también nos muestra cómo se aferra a la decisión que ha tomado de seguir sola, porque ya que las cosas salieron de esa manera considera que tiene el deber de aprender.

Cuestiona también cómo es que él, el hombre al que ella había elegido para ser feliz, pudo dejar ir lo que tenían, algo que ella en este tema describe como “genuino”. Dice, literal: “Se nos quedo el amor a mitad de camino”, esta poderosa frase para muchos refleja cómo Shakira fue la que terminó quedándose sola y amando a Piqué. Y es que fue a ella a quien le arrebataron su amor y terminó perdiéndolo “casi” todo: a su marido, su casa en Barcelona, su vida en dicho país en el que crecieron sus hijos y en el que estaban también siendo educados.

Shakira admite que en todo esto hay aprendizaje y se aferra a ellos, por esto mismo en la canción empieza dándole las gracias al padre de sus hijos por todo lo vivido; contempla además la posibilidad de que él quiera volver con ella, arrepentido, pero en medio de ese sentimiento ella dice que no.Aquí es donde entra el adiós de Shakira, aquí es donde ella misma le pide que no lo intente, aún cuando él pueda llegar a sentirlo, ella ya no quiere volver con él, porque ya ellos dos juntos no tiene sentido alguno.

“Última”, letra completa de la canción de Shakira

Antes que nada, te agradezco lo vivido.

Por favor, déjame hablar no me interrumpas te lo pido.

Lo que nos pasó ya pasó y no tuvo sentido. Y si estuviste confundido ahora yo me siento igual.

Seguramente con el tiempo te arrepientas, y algún día quieras volver a tocar mi puerta…

Pero ahora, he decidido estar sola.

Se me perdió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino,

no trates de convencerme te lo pido, que ya está decidido; nos queda lo aprendido

Tu querías salir y yo quedar contigo en casa. Tú comerte el mundo y yo sólo quería tenerte.

Ya ni tus amigos con los míos combinaban. Más fácil era mezclar el agua y el aceite.

Dices que te hacía sentir que nunca nada me alcanzaba, y que para mí todo era poco, insuficiente.

Así que te fuiste y me dejaste un hueco aquí en mi cama, pasa el tiempo ya no puedo sacarte de mi mente.

Seguramente con el tiempo me arrepienta.

Y algún día quiera tocar tu puerta, pero ahora debo aprender a estar sola…

Se nos perdió el amor a mitad de camino…

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino.

No trates de convencerme te lo pido que ya está decidido;

Nos queda lo aprendido…

Se nos rompió el amor a mitad de camino.

Cómo es que te cansaste de algo tan genuino,

no trates de convencerme te lo pido, que ya está decidido. Nos queda lo aprendido…

Sigue Leyendo más de Shakira aquí:

· Shakira revela cuánto cobraba por show durante el inicio de su carrera

· Concierto de Shakira en Times Square llega al streaming; así puedes verlo

· Shakira genera euforia al anunciar conciertos gratis en México, Colombia y Brasil