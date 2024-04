Dos actores víctimas de robo y pedrada en Domingo de Pascua: nadie a salvo de la violencia en Nueva York

Michael Stuhlbarg y John Cardoza, quienes actualmente integran el elenco de las producciones “Patriots” y “Notebook” en Broadway, engrosaron la larga lista de víctimas de la violencia en Nueva York en incidentes con horas de separación el Domingo de Pascua.

A plena luz del día, alrededor de las 2 p.m. Cardoza fue asaltado a punta de pistola en un Dunkin’ Donuts en Harlem. El actor de 30 años estaba en el negocio ubicado en W. 145th St. cerca de St. Nicholas Ave. cuando un hombre le pidió $1 dólar.

Broadway Actors Michael Stuhlbarg And John Cardoza Latest Victims Of New York City Crime https://t.co/58kQ6tea6g — Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 1, 2024

“Le ofrecí invitarlo a almorzar porque no tenía dinero en efectivo y la situación se intensificó bastante rápidamente”, señaló Cardozo en Instagram. El hombre se metió la mano en el bolsillo y le dijo: “Tengo un arma”, según la denuncia policial.

No hubo heridos, pero el ladrón se fue con la billetera de Cardoza que contenía artículos personales y apenas $9 dólares en efectivo. “Al final no se llevó nada irremplazable”, escribió el actor. “Me entristece pensar que la gente está tan desesperada y me entristece sentir la necesidad de alertar a alguien sobre este tipo de actividad”.

Posteriormente el ladrón intentó utilizar la tarjeta de crédito de la víctima en bodegas, supermercados y farmacias de Harlem, acotó Daily News. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Unas horas después Stuhlbarg, el actor de 55 años que interpretó al gángster Arnold Rothstein en la serie de TV “Boardwalk Empire”, fue atacado con una piedra en Central Park.

Según la policía Stuhlbarg estaba caminando por el parque cerca de E. 90th St. y East Drive cuando un sospechoso identificado como Xavier Israel le arrojó una piedra alrededor de las 7:45 p.m.

El actor sufrió un pequeño corte en la cabeza durante el ataque y la policía acusó a Israel, de 27 años, de agresión. Stuhlbarg ha participado en varias películas reconocidas con nominaciones o premios Óscar como A Serious Man, The shape of water y Call me by your name.

El sospechoso de golpearlo tiene un historial de enfermedades mentales y en enero de 2022 fue acusado de llevar a cabo tres agresiones durante un lapso de 10 días en o cerca de Central Park.

Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.