Chipotle lanza juego interactivo para celebrar el Día Nacional del Burrito

Chipotle está lanzando un nuevo juego interactivo, Burrito Vault, para celebrar el Día Nacional del Burrito, en el cual los clientes deben visitar unlockburritoday.com a partir de las 12 p. m., hora del Pacífico durante los días 2 y 3 de abril, y acercar el orden en el que se prepara ese delicioso platillo.

Las primeras 50,000 personas que acierten el orden correcto de Chipotle cada día y desbloquear Burrito Vault, obtendrás un código BOGO, que podrá ser canjeado el Día Nacional del Burrito, el 4 de abril, y participarás en un sorteo para tener la oportunidad de ganar burritos gratis por un año.

Chris Brandt, director de Chipotle explica que “Burrito Vault está inspirado en la popularidad de los rompecabezas de palabras, que se han extendido por todo el país y se han convertido en un ritual diario para muchos de nuestros fanáticos y miembros del equipo”.

Descubre el juego interactivo de Chipotle para el Día Nacional del Burrito

Cada jugador que ingrese a unlockburritoday.com tiene cuatro oportunidades de ganar cada día para desbloquear el Burrito Vault.

Otros de los obsequios de Chipotle para el 4 de abril es ofrecer a los miembros de recompensas una entrega de $0, con el código DELIVER en línea y en la aplicación en las ubicaciones participantes de EE. UU. y Canadá.

Esta oferta será válida con un pedido mínimo de $10 y un pedido máximo de $200 y no es válida para catering, pedidos de Burritos by the Box ni entrega a domicilio de terceros.

El nuevo juego Burrito Vault de Chipotle ofrece a los fanáticos la oportunidad de desbloquear $1 millón en Chipotle gratis antes del Día Nacional del Burrito. Crédito: Chipotle | Cortesía

Chipotle tiene más de 1,34 mil millones de combinaciones posibles de burritos en Chipotle, por lo que Burrito Vault muestras la versatilidad del menú personalizable de la marca que cuanta con más de 53 ingredientes frescos reales y sin sabores, colorantes ni aditivos artificiales, indica un comunicado.

Chipotle tiene al menos 53 ingredientes naturales para combinar en el menú. Crédito: Shutterstock

Los jugadores que adivinen correctamente el orden de Chipotle y desbloqueen Burrito Vault, participarán automáticamente en el sorteo del Día Nacional del Burrito de Chipotle, donde 53 fanáticos serán seleccionados al azar para ganar burritos gratis durante un año, la marca asegura que son cerca de un millón de dólares en productos gratis.

