Hospitalizaron a la conductora de ‘El Gordo y la Flaca’, Lili Estefan, por un accidente en la nieve

Lili Estefan preocupó a sus fans, luego de contar en “El Gordo y la Flaca” que durante sus vacaciones vivió un terrible percance que la llevó al hospital, luego de tener un accidente en la nieve. “Primera vez en 30 años que me caigo en la montaña”, dijo la conductora del famoso programa de Univision. “Terminé en el hospital sacándome placa para asegurarme que no me había partido la cadera izquierda”.

La conversación en el programa la sostuvo con Clarissa Molina, con quien habló sobre lo rápido que la gente se enteró de esto y es que al parecer después de caer de la montaña, a Lili la transportaron en camilla y muchas personas que se encontraban en el lugar empezaron a enviarle mensajes a la dominicana alertándola de la situación.

Esto le permitió a Clarissa estar pendiente de Lili, pero cuando Estefan se enteró de que incluso Clarissa estaba al tanto de lo que pasaba, cuando esto justo acababa de ocurrir, la alertó de los rápido que se mueve la información.

Lili comentó que tal vez durante la presente semana podría compartir el video en donde se puede ver cómo fue su accidente.

En los videos y las imágenes más recientes que Lili ha compartido de sus vacaciones en Instagram se le puede ver acompañada por sus hijos y con ellos también están Gloria y Emilio Estefan junto al resto de familiares de la conductora de “El Gordo y la Flaca”.

Por otra parte, vale agregar que Lili Estefan ha estado conduciendo el programa con Clarissa Molina y otros invitados porque ahora le llegó el turno a Raúl de Molina de tomarse sus vacaciones.

“El Gordo” de nueva cuenta decidió vacaciones en España y en esta ocasión se fue a pasear por la ciudad de Valencia, a través de Instagram el conductor compartió un comentario sobre esta nueva experiencia, en donde afirma lo siguiente: “Increíble seria la única frase de cómo describir la ciudad de Artes y Ciencia de uno de los arquitectos más importantes en el mundo”.

