Kennedy Jr. niega haber dicho que Biden era una amenaza peor que Trump y culpó a CNN

El candidato presidencial independiente Robert F. Kennedy, Jr. negó haber dicho que Joe Biden era una amenaza peor que Donald Trump para la democracia de Estados Unidos y culpó a CNN, la cadena de televisión en donde dio las declaraciones, de cortar la entrevista para hacerlo “parecer loco ante los liberales”.

“El presidente Biden es una amenaza mucho peor para la democracia”, dijo Kennedy a CNN el martes, desatando críticas y apareciendo en varios portales de los medios. “Y la razón es que el presidente Biden es el primer candidato de la historia, el primer presidente de la historia que ha utilizado las agencias federales para censurar el discurso político”.

No obstante, el martes en la noche el candidato independiente intentó aclarar sus declaraciones en otra entrevista en el programa NewsNation de Chris Cuomo.

“Lo que dije fue que puedo presentar este argumento, y no dije definitivamente si creía que uno u otro era más peligroso para la democracia”, dijo, según recogió The Hill. “Dije que no creo que ninguno de ellos vaya a destruir la democracia”.

CNN cortó sus citas, dice

Y añadió más críticas a CNN, diciendo que cortaron las citas para que pareciera que estaba dando una declaración definitiva sobre Biden.

“Por cierto, estoy muy agradecido a Erin Burnett. Como saben, CNN no me ha dejado asistir a una entrevista en vivo desde hace una década. Y ella lo hizo: fue muy, muy valiente. Ella me dio una entrevista muy justa; Me quedé realmente estupefacto por lo justo que era. Ella me rechazó mucho y obviamente no está de acuerdo conmigo en algunas cosas, pero en realidad me dejó hablar, lo cual fue… estoy agradecido por ello”, declaró.

Y añadió: “Cuando CNN Digital lo recibió, cortaron mi cita para que pareciera que estaba haciendo esta declaración definitiva de que Biden era una amenaza mayor para la democracia que Trump. Pero claro, nunca dije eso. Pero así es como me hizo parecer loco ante los liberales”.

Críticas por las declaraciones

Apenas salió la entrevista en CNN, Kennedy Jr. fue duramente criticado por sus rivales, particularmente por el Comité Nacional Demócrata.

“Con cara seria, Robert F. Kennedy Jr. dijo que Joe Biden es una amenaza mayor para la democracia que Donald Trump porque se le prohibió promover teorías de conspiración en línea”, dijo la asesora principal del Comité Nacional Demócrata, Mary Beth Cahill. “No hay comparación con convocar a una turba al Capitolio y prometer ser un dictador desde el primer día”.

“Robert F. Kennedy Jr. disipó esta noche cualquier duda de que es un candidato saboteador al impulsar sus temas de conversación MAGA en horario de máxima audiencia”, añadió la demócrata.

Sigue leyendo: