Rafael Araneda habla de su rol como padre adoptivo: “Llegó de manera inesperada”

Rafael Araneda compartió que la adopción de Benjamín fue una experiencia transformadora para él y su esposa. A pesar de que al principio tenían dudas y miedos sobre si serían buenos padres adoptivos, pronto descubrieron que el pequeño llegó a sus vidas para llenarlas de amor y felicidad.

El presentador de televisión expresó su agradecimiento por la oportunidad de formar parte de la vida de Benjamín y de poder darle un hogar lleno de cariño y comprensión. Además, resaltó la importancia de promover la adopción como una forma de brindar un hogar a niños que lo necesitan.

“Nunca (estuvo en mis planes adoptar). Llegó de manera inesperada. Mi hija Florencia tenía que ir a un hogar de niños abandonados que yo conocía. Y fuimos y me quedo yo conversando con las monjitas porque las conocía, yo había estado ahí en otras oportunidades, las había ayudado, pero nunca me había pasado nada de conectarme con algún niño. Y yo estaba ahí y mi mujer (me llama) voy para allá y me dice ‘mira todas esas cunitas camina para adentro'”, comenzó diciendo en el espacio de ‘Desiguales’.

El presentador de televisión también mencionó que la adopción de Benjamín le ha enseñado importantes lecciones sobre la paternidad y el valor de criar a un niño con amor y respeto. Está orgulloso de su hijo y de la familia que han formado juntos, y espera que su historia inspire a otras familias a considerar la adopción como una opción para expandir su hogar.

“Entro por un pasillo largo lleno de cunitas niñitos pequeños, bebés y llego casi al fondo y veo a esta cosa maravillosa con los ojos gigantes, una sonrisa, se me tira a los brazos, lo abrazo y sentí electricidad, sentí un golpe de energía que yo no lo había sentido nunca. Me doy vuelta y Marcela me dice ‘a mí me pasó lo mismo’. Y quedamos flechados. Esa es la verdad. Quedamos enamorados. Él salió al encuentro en nuestras vidas. Nos escogió“, dijo el chileno frente a las cámaras de Univision.

