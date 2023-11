Raúl González reemplaza a Rafael Araneda en ‘Enamorándonos USA’ y la audiencia no está contenta

‘Enamorándonos USA‘ es un espacio transmitido a través de UniMás y los conductores oficiales son Ana Patricia Gámez y Rafael Araneda. Sin embargo, la audiencia del programa de televisión se ha estado pronunciando de manera negativa por el hecho que no están disfrutando del talento.

El pasado jueves y viernes tuvieron un conductor estrella invitado y se trata del venezolano Raúl González, quien además se encuentra haciéndole la suplencia al chileno, ya que por compromisos en la nación que lo vio nacer tuvo que tomar sus maletas y viajar para cumplir con el Teletón.

El chileno Rafael Araneda tomó sus maletas y fue a cumplir con otros compromisos. / Foto: Mezcalent.

A pesar de que Raúl es un reconocido conductor en el mundo del espectáculo y destacado por su trabajo en ‘Despierta América’, igualmente muchos televidentes expresaron su descontento con su participación en el programa. Los comentarios negativos destacaban que no se sentían conectados con él y que no aportaba nada especial.

“Comenzamos otra noche romántica en #EnamorandonosUSA con un invitado muy especial. Mientras @rafaaraneda se encuentra unos días en Chile, nuestro querido @raultvgonzalez nos acompaña en el programa para ayudar a nuestros amorosos a encontrar el AMOR. ¿Cuántos likes para este par de amigos reunidos?”, fue el mensaje que acompañó la publicación.

Algunos espectadores afirmaron que extrañaban la dinámica y la química entre Ana Patricia y Rafael, quienes han sido los conductores oficiales del programa desde hace más de un año. Además, los televidentes consideran que la presencia de González desentona y afecta la calidad del espacio.

Los internautas reconocen que Raúl es un talentoso conductor, pero creen que no encaja en el formato de ‘Enamorándonos USA’. Sugieren que se busque a otro conductor que se ajuste mejor a la dinámica del programa y a las preferencias de la audiencia.

“Ay, ¡qué falta nos va a hacer Rafa!!! ¡Nadie como él! ¿Cuándo regresa?”, “No vale la pena ver enamorándonos con este pesado, sin Rafa no es lo mismo”, “Rafa es Rafa y el programa no es igual sin él. Raúl es un buen profesional, pero la realidad es que Rafa tiene un carisma sin igual”, “Raúl se quiere hacer el cómico, pero no, es muy pesado”, “Ese hombre cae tan mal”, “Ay, no me cae Raúl, se quiere pasar de simpático y bromista”, “Creo que a Rafa lo mandaron a meditar unos días, está muy burlón”, fueron algunas de las reacciones registradas en el post.

