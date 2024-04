Rafael Nadal comunicó que no jugará en Montecarlo: “Simplemente mi cuerpo no me deja”

El tenista español, Rafael Nadal comunicó a través de sus redes sociales que no reaparecerá en el Masters 1.000 de Montecarlo que arranca el domingo.

El campeón de 22 Grand Slams anunció que tampoco podrá disputar el torneo del Principado, donde ha sido 11 veces campeón, que estaba fijado como punto de partida para la gira de tierra en la que esperaba estar a punto para acabar desembocando en Roland Garros y en los Juegos de París (desde el 26 de julio), que se celebran en el escenario de sus 14 éxitos.

Nadal empezó 2023 con una lesión en el psoas ilíaco de la pierna izquierda que le hizo borrarse, como un efecto dominó y de uno en uno, nunca de un tirón, de Doha, Indian Wells, Montecarlo, Barcelona, Mutua Madrid Open y Roma.

“Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando. Desgraciadamente, os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente, mi cuerpo no me deja”, escribió el mallorquín en un mensaje de tono preocupante.

¡Hola a todos! Están siendo tiempos difíciles para mí deportivamente hablando.

Desgraciadamente os comunico que no voy a jugar en Montecarlo. Simplemente mi cuerpo no me deja. pic.twitter.com/oibcC4pBXo — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 4, 2024

Nadal (37 años) jugó en Brisbane en enero después de casi un año parado. Allí mostró un gran nivel en tres partidos, pero una microrrotura muscular en la cadera izquierda a la que se quitó importancia le dejó fuera del Abierto de Australia.

La siguiente meta se la puso en Indian Wells, pero tampoco fue capaz. “No me encuentro listo para jugar al más alto nivel”, se excusó entonces.

Nadal, que no ha dejado de entrenarse en ningún momento, está empeñado en elegir la fecha de su adiós y que no se la dicte su baqueteado cuerpo. Pero parece no dar más de sí. “Da igual ser optimista o no optimista; soy realista. Hace un año y medio o dos que se me está haciendo imposible competir, con lo cual el primer objetivo es intentar hacerlo. Es mucho tiempo, tengo una edad y una carrera detrás muy larga”, recordaba.

Toni Nadal: “Rafa tiene molestias cuando saca”

Toni Nadal, tío y durante gran parte de su carrera entrenador de Rafael Nadal, dijo a EFE que la renuncia a jugar el Masters 1000 de Montecarlo deja claro que el ganador de veintidós Grand Slam “todavía no está recuperado” de sus molestias físicas.

El preparador de jugadores y director de la Rafa Nadal Academy, centró las dificultades físicas de su sobrino “sobre todo a la hora de sacar porque de todo lo demás no tiene ningún problema cuando entrena”.

Toni Nadal se mostró confiado en que Rafa pueda confirmar su participación en Barcelona y en el Masters 1000 de Madrid y advirtió que la gran cita de cada temporada sobre tierra, Roland Garros, está cada vez más cerca. “O vas al cien por cien o mejor no participar”, y apunta la necesidad de “jugar algún torneo previo para poder hacer un buen Roland Garros”.

Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos de París, el entrenador no ha dudado en colocar a Rafa Nadal entre los principales favoritos “si está bien y logra recuperarse. Antes, cuando Rafael participaba en París, había un claro favorito. Ahora hay varios, y yo confío que Rafael esté dentro de ese grupo”.

El exentrenador del catorce veces ganador en Roland Garros puso de manifiesto las claves que llevaron a Rafa Nadal a erigirse como uno de los grandes referentes del tenis mundial. “Unas condiciones naturales muy destacadas, y un trabajo constante. No dejar nunca de creer en sí mismo también fue fundamental, y estar dispuesto a superar las adversidades que el futuro le deparó”.

Seguir leyendo:

Rafael Nadal sobre Carlos Alcaráz: “En España deberíamos estar muy felices por tenerlo”

Carlos Alcaraz vence a Rafael Nadal durante duelo de exhibición celebrado en Las Vegas

Rafael Nadal y sus problemas físicos en el mismo lugar que se operó: “No tuve una buena sensación”