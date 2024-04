Steve Cohen habla sobre el mal arranque de los New York Mets en las Grandes Ligas: “Nadie quiere empezar 0-4”

El propietario de los New York Mets en la Major League Baseball (MLB), Steve Chohen, aseguró que no se siente preocupado por el negativo arranque que están registrando en esta temporada 2024 de las Grandes Ligas en la que acumulan un total de cuatro derrotas y aseguró que solamente están tomando un mal momento que con trabajo se puede cambiar para alcanzar así las primeras victorias de la campaña.

Estas declaraciones las realizó el directivo durante una entrevista ofrecida para Squawk Box de CNBC, donde detalló que confía en el planteamiento de juego del manager Carlos Mendoza y del desempeño de cada uno de los miembros del roster para poder darle la vuelta a la seguidilla de derrotas y empezar a ver resultados positivos en los diamantes.

“Nadie quiere empezar 0-4, pero es temprano. Durante la temporada tendrás rachas de derrotas. Simplemente tuvimos una al principio”, expresó Cohen al enfatizar que todos los equipos de Grandes Ligas tuvieron al menos una racha de cuatro juegos perdidos de forma consecutiva en la temporada pasada y descartó que esto sea una señal del desempeño que tendrán a lo largo de la campaña.

El propietario de los Mets fue cuestionado sobre la participación de JD Martínez y destacó que él tiene a las personas especializadas en beisbol para poder crear un esquema de juego con el que puedan tener los mejores resultados posibles y por tal motivo cuentan con los conocimientos necesarios para realizar los movimientos que más consideren beneficiosos en la alineación.

“Yo no tomo las decisiones. Mi gente de béisbol está tomando las decisiones. Mi trabajo es cuando necesitan que yo apoye su decisión. Vienen a mí y me dicen ‘esto es lo que quiero hacer’. Nunca he dicho que no a nada. Tenemos discusiones y hablamos de ello, pero esas ideas no vienen de mí”, resaltó en sus declaraciones.

“El verdadero problema es que si estás tratando de construir un equipo a través de la agencia libre, es un lugar muy difícil, porque estás luchando contra la curva de envejecimiento. Estás comprando jugadores en función de su historia anterior, pero se están haciendo mayores. A medida que envejecen, el rendimiento disminuye con el tiempo. Y por eso es un lugar difícil para estar. Lo que realmente quieres hacer es desarrollar talento, que no es diferente de lo que hago en mi fondo de cobertura”, manifestó.

Para finalizar, Steve Cohen aseguró que no está preocupado por los costos que se puedan generar para crear un equipo competitivo y esto se demostró durante la temporada muerta ante los grandes movimientos que realizaron para poder crear una organización poderosa con la que puedan luchar por uno de los puestos de playoffs.

“No me importa el lado de los costos. Por eso compré el equipo. Es exactamente por eso que compré el equipo. En mi conferencia de prensa original dije que si puedo hacer felices a millones de personas, ¿qué tan genial es eso? De hecho, lo veo como una responsabilidad cívica”, señaló.

“Nadie quiere perder dinero para siempre, gastar dinero y no tener éxito. Para mí, considero que el éxito no es sólo llegar a los playoffs y ganar la Serie Mundial. También es desarrollar un sistema de fincas profundo que crea talento a lo largo de los años, a lo largo de los años. y otra vez”, concluyó el propietario de los New York Mets.

Sigue leyendo:

–“Solo una por juego”: Los Yankees limitan el uso de cadenas para Alex Verdugo

–Salomón Rondón se une a la historia de la Champions Cup con su hat-trick

–Prospecto Jackson Chourio superó a Miguel Cabrera como el venezolano más joven en conectar jonrón en Grandes Ligas