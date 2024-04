Adamari López responde tajante tras abordar el tema de la infidelidad en ‘Desiguales’

Las conductoras de ‘Desiguales‘ abordaron el tema de la infidelidad desde diferentes perspectivas, compartiendo experiencias personales y reflexiones sobre cómo superar esta situación en una relación de pareja. La clave para salir adelante después de una situación como esa parecía ser la honestidad, la comunicación y el apoyo de seres queridos.

Por ello, varias de las presentadoras que integran el espacio de televisión prefirieron comentar algunas experiencias que llegaron a atravesar en cuanto a ese círculo que termina generando una experiencia desagradable en muchos. Sin embargo, una de las intervenciones que más sorprendió fue la de Adamari López.

“Yo podría hacer muchísimos cuentos, pero los voy a callar”, mencionó López. Recordemos que sus relaciones sentimentales más recientes se encuentra Luis Fonsi, de quien se terminó divorciando, y el bailarín español Toni Costa, padre de su hija Alaïa.

Karina Banda habla de una mala experiencia

Karina Banda también habló sobre su experiencia con la infidelidad en una relación anterior, donde sintió una profunda traición por parte de su pareja. Aunque fue un proceso difícil, logró superar la situación con el apoyo de amigos y familiares.

“Yo supe que él me estaba poniendo los cuernos, conseguí el teléfono de la chica, la cité en un lugar a donde lo hice que él y yo fuéramos, llegó ella. Pero antes de que ella llegara yo le había sacado información a él, entonces le llamé a ella y le dije ‘mira, me dijo que nunca se han besado’, me dijo esto… le dije todo. Cuando ella llega la cara a él se le puso pálida cuando la ve que se empieza a acercar y ella le dice ‘oye, ¿qué nunca nos besamos?’, y él le responde ‘se podría decir que no’. ¿Pero saben qué es lo más triste de todo? Ella se va, él me va a llevar a mi casa y lo primero que me dice es ‘te pasaste Karina, no puedo creer lo que acabas de hacer’¿Y qué creen? Él y ella se hicieron novios“, expresó.

